Užil jsem si to vrchovatě, říká o prezidentské kampani Michal Horáček

„Vynahradil jsem jí to vrchovatě, jak to jenom šlo. Byli jsme na cestách i s manželkou. Před pár dny jsme se vrátili z USA, kde jsem si užil tenisový turnaj a výkony našich hráček. Ale jinak jsem byl hlavně s dcerkou, která ráda plave. Už je v tom lepší než já,“ prohlásil Michal Horáček s tím, že do prezidentské kampaně patrně znovu už nepůjde.

„Já myslím, že sem si svoje užil vrchovatě. Ale ve veřejném prostoru setrvávám. Je docela klid, tak mám čas na psaní. Teď jsem psal velkou esej pro Hospodářské noviny o 68. roce a mohl jsem na tom pracovat deset dní. To bych dřív nemohl.“

Na Impulsu také prozradil, že s dcerou, která už chodí do školy, spolu píšou knihu. „Prožíváme nejkrásnější období. Teď chce, abych si s ní povídal a hrál a byl s ní. Za čas přijde puberta a rodič chce si povídat, ale dítě se zavírá v pokojíčku. Píšeme spolu takovou knihu, která se jmenuje Kniha mých poprvé. Když se stane něco hodně zajímavého, tak si to tam napíšeme. Zrovna včera si zapsala, že mám poprvé křečka. Ale ono je to poprvé i pro mě,“ řekl.

Zatímco on stále píše texty, jeho manželka Michaela (39) má podle jeho slov před sebou velký životní zlom. „Dlouhá léta sbírá kostýmy a oděvní doplňky a dělá kostýmní výpravu pro televizní seriál První republika. A chystá projekt Láska a válka. Protože, kdy člověku záleží na tom co má na sobě? Když jde o lásku, nebo o válku,“ uvedl Michal Horáček.