Michal Horáček: Děti jsou malí lidé, které netřeba podceňovat

„Ono je to hrozně obtížné v tom, že člověk má tendenci malé děti podceňovat. Vidí v nich nějaké ty trpaslíčky. Ale to jsou jenom malí lidi, kteří se vůbec nesmí podcenit,“ řekl na kameru iDNES.cz Horáček.

Na písně pro děti si zatím netroufl. Potřebuje prý dobrý klíč k tomu, aby je opravdu pobavil.

„Abych nevyprávěl něco o kytičkách na louce, na to oni kašlou. Děti potřebují pořádná dramata. Ale musí to být podáno způsobem, aby si to mohly oblíbit, nebo se toho třeba bát. A to je těžké,“ řekl textař.

Skládat pro děti je podle něj jedna z nejtěžších disciplín.

„Je to těžší, než by si člověk řekl v situaci, kdyby třeba malé dítě neměl. Ale když ho má, tak vidí, že to je speciální partner. Tvůrce, kterým se to povede, opravdu obdivuji. Rád bych se k nim přidal, ale nevím, jestli se mi to povede,“ dodal Horáček, který se v neděli objeví coby host v primácké TGM: Talkshow Geni a Míši.