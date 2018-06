Michal: Helena pomůže až po omluvě

Populární zpěvačka zaštítila svým jménem potravinovou pomoc Štědrá ruka, která je určena dětem v českých dětských domovech, případně přímo hladovějícím spoluobčanům. Trvanlivé potraviny, které lidé koupí v pražských supermarketech Delvita v týdnu od 29.11. do 4.12. a po zaplacení nechají v obchodě, rozdělí Český červený kříž těm nejpotřebnějším.

"Jsme rádi, že paní Vondráčková přidala svým jménem našemu projektu na důvěryhodnosti," řekl zástupce Českého červeného kříže Josef Švejnoha.

Příště až po omluvě

"Spolupráce je domluvena již delší dobu a máme záruky, že má smysl. V další charitativní činnosti v Česku však bude pokračovat teprve tehdy, až se paní Vondráčková dočká omluvy od časopisu Rytmus života," vysvětlil Martin Michal.

Podle Michala časopis Helenu urážel a v souvislosti s charitativní činností ji lživě obviňoval. "Nemá zapotřebí se nechávat urážet, ani se charitou jakkoliv zviditelňovat. To, co si tady některá média dovolují, to nemá ve světě obdoby," řekl iDNES Martin Michal, který doufá, že se po pátečním soudu už snad všechno urovná.

Spor s Rytmem života není jediný, který Vondráčková vede s bulvárem. Jen tento týden se konají dva soudy s deníkem Blesk. S ním se, kvůli tomu co napsal v souvislosti s koupí domu Vondráčkové na Floridě, soudí o pět milionů dolarů i americká realitní kancelář.