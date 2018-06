Michal Fraš: S Vladem to urovnáme

ODPOVĚDI MICHALA NAJDETE

* Litujete, že jste si vzal do Duelu favorizovaného Vladka?

Ne. Udělal bych to znova. V tu chvíli jsem cítil, že to musím udělat. I když jsem věděl, že to asi nebude předem vyhrané.

* Kdy skončilo vaše přátelství?

Je těžké určit jeden moment. Chyba byla určitě na obou stranách. Tak daleko jsme to neměli nechat zajít.

* Změnil se on, nebo vy?

Oba. Ve vile nejde zůstat stejný. Každou chybu, kterou člověk udělá a kterou si uvědomí, se pak snaží už neopakovat. Vývoj je přirozený.

* Bude s vámi nyní chtít mluvit?

Vladko je chytrý a charakterní, takže možná i přijde a řekne, že zase tak falešný jsem nebyl. Kdyby nepřišel, bylo by mi to líto. Pořád jsem ho bral stejně a věřil jsem mu. Hádky v posledních dnech ve vile byly ovlivněny tím vztahem. Po tom všem bych ho rád viděl - bez kamer, bez portu a bez emocí.

* Proč vám přestal věřit? Tvrdil, že jste se ho nezastal...

Asi narážel na situace, které se děly před Duelem s Rosťou. Tehdy jsme měli první vážný rozhovor, kdy mi říkal, že si mě chce vzít do Duelu.

* Přemlouval jste ho, ať si vezme někoho jiného?

Já jsem mu několikrát řekl: Jestli to tak cítíš, tak si mě tam vem. Nikdy jsem neřekl: Neber si mě. Samozřejmě, že bych nebyl rád, ale neprosil jsem ho, aby to neudělal. Zpětně mi to vyčítal, že byl blbec, že to neudělal. Když se vrátil z Duelu s Rosťou, šel jsem ho přivítat a mezi dveřmi jsem ho objal. Pak mi řekl, že mi nevěří, že to bylo hrané a moje objetí bylo falešné. Už hledal chyby tam, kde nebyly. Ale bylo to upřímné, chtěl jsem ho zpět.

* Když jste šel do Duelu vy, prý jste vyhrál díky hlasům, které vám poslali Vladkovi příznivci. Co vy na to?

Vím o tom. Věřím tomu, že podobný vliv mohl nastat v Duelu s Reginou. Ale co ukázal souboj s Vladkem v sobotu? Dostal jsem skoro čtvrt milionu hlasů a šel jsem proti němu. Takže tehdy asi všechny hlasy nebyly od jeho fanoušků. Teď jsem dostal skoro stejně jako v boji se Sašou a s Emilem.

* Přestože jste se s Vladkem neshodli, v sobotu jste šel za jeho přítelem Robertem. O čem jste mluvili?

Znám ho z fotek i z vyprávění od Vlada, tak jsem ho chtěl poznat osobně. Povídali jsme si o životě ve vile, něco málo o něm, o mně. Strach, že by se se mnou nebavil, jsem neměl. Vladko mnohokrát řekl, že Robert je inteligentní člověk. Věděl jsem, že nebude soudit na základě nějakých nesmyslných informací.

