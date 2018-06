Michal Dvořák se počtvrté oženil, svatbu oslaví v Abú Zabí

Na úřední obřad si novomanželé pozvali jenom svědky a dvě kamarádky nevěsty, které šly kolem. Rodina a další známí se o svatbě dozvěděli z médií a také po změně statusu zpěváka na Facebooku.

"Pro nás ta svatba není až tak moc důležitá. Bylo to spíš kvůli úřadům, protože žijeme v právním státě, který to vyžaduje. Svatbou se pro nás doufám moc nezmění. My máme spolu harmonický vztah už několik let," řekl iDNES.cz Dvořák.

Nevěsta si změnila příjmení na Dvořáková a novomanželé už začátkem ledna odletí do Abú Zabí, kde hodlají slavit, užívat si a zorganizují tam svou "druhou" svatbu.

"Oba jsme jako hudebníci toho doteď měli hodně. Já projekt Vivaldianno, comeback kapely Lucie a Lucka natáčení desky. Takže leden máme volnější," prozradil zpěvák, který má s manželkou už dvouletého syna Michala.

Pár čeká v dubnu přírůstek do rodiny a opět to bude syn. "Už máme nějaké favority mezi jmény, ale zatím si je nechám pro sebe," dodal hudebník.

Michal Dvořák byl už třikrát ženatý. Dvanáct let žil s manažerkou Terezou a šest s produkční Marcelou, Jeho třetí manželkou byla manažerka Eva Jasanovská. Rozvedli se po pěti letech.