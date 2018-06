Dvořák z Lucie: Byli jsme čtyři kohouti na jedné slepici

Otázky na Lucii dostával po jejím rozpadu v roce 2003 Michal Dvořák neustále a zřejmě to jen tak neskončí. V Rádiu Impuls vysvětlil, že za rozpad mohla ega všech členů.

„Do té doby, než jsme se opravdu rozpadli v roce 2003, tak jsme se za tu kariéru rozpadli asi šestkrát. Čtyři kohouti na jedné slepici, ještě ke všemu čtyři velmi energičtí a zásadně originální a velmi sebevědomí lidé, to je sice největší plus té skupiny a tahle směs koření lidi baví, ale zároveň to udržet pohromadě je velmi složité,“ vysvětlil Dvořák.

„Ve finále jsme se s těmi egy ani nedostali do zkušebny, takže jsme spolu nemohli hrát,“ dodal.

Ale časem podle něj zmoudřeli a zklidnili se. „Člověk nabere nové pohledy na svět a myslím, že i s příchodem potomků člověk mění životní hodnoty, takže jsme byli schopni se v tom roce 2012 potkat. Zásadním členem v tom byl Robert Kodym, který mi poprvé zavolal a který se opravdu hodně snažil, aby se ty vztahy narovnaly,“ řekl Dvořák.

Všichni fanoušci skupiny Lucie by si nejvíc přáli novou desku a Michal Dvořák to úplně nevylučuje. „Deska je ve vzduchu a až nazraje ta správná doba, tak třeba bude. Jsme muzikanti a děláme všichni své soukromé projekty. Robert jede Wanastowky, David dělá desku s Kollerbandem, P.B.Ch netuším a já dělám Vivaldianno,“ shrnul.