Tohle je naše miminko Michal, chlubí se pyšný otec Dvořák

Michal Dvořák přiznává, že s dětmi má bohaté zkušenosti. Coby nejstarší ze všech sourozenců a bratranců se o mladší příbuzné musel pravidelně starat, takže otcovské povinnosti zvládá levou zadní. A navíc s chutí.

"Mishiwa, jak malému v legraci říkáme, je úžasnej. Byl jsem skoro půl roku doma a snažil jsem si to všechno co nejvíce užít. Kamarádi říkali, že to strašně rychle uteče, myslím miminkovské období, a měli pravdu. Je to neskutečné, jak se rychle vyvíjí, jak se každý den posune dál a něco se naučí," líčí jeden ze zakladatelů dnes již neexistující skupiny Lucie, který se s dalšími známými osobnostmi stal kmotrem nové ledové plochy v nákupním centru ve Štěrboholích.

Dvořák ovšem nezanedbává ani na hudební projekty a s prací pomáhá i přítelkyni Lucii Kvasnicové, kterou veřejnost zná jako Dj Luccu.

"Naše maminka chystá comeback a k této příležitosti jsme udělali společný track Japan Sugar a k němu velice výpravný animovaný klip. Premiéru bude mít v únoru na festival ve Francii, pak v Londýně a následně na MTV a snad i u nás," těší se muzikant.

V rámci svých aktivit pak pokračuje v projektu Vivaldianno, se kterým se rovněž podívá za hranice republiky.

"Tentokrát zde budou skladby nejen Vivadiho, ale i Mozarta, Bacha, Musorgského a dalších. V zahraničí je o to velký zájem, takže na rok 2012 připravujeme i velké zahraniční turné. Zatím to vypadá na Německo, Francii, Rusko, Thajsko, Mexiko, USA a Spojené arabské emiráty," uzavírá Michal Dvořák.