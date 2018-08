Holka nebo kluk, hlavně když to dítě bude zdravé, říká Michal Dvořák

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jste oba velmi vytížení. Když jste byli společně na festivalu v Karlových Varech, kdo z vás pracoval a kdo si užíval?

Michal: Já jsem celý život za šviháka lázeňského. Na tom si zakládám. Jsem známým kavárenským povalečem a Karlovy Vary jsou pro mě vrchol sezony. Tam se válím reprezentačně.

Lucie: Já jsem na filmovém festivalu jeden den hrála jako DJ Lucca na přehlídce Beaty Rajské a pak už jsem si to užívala soukromě. Pracovní povinnosti měl pak Michal.

Michal: Já jsem na festivalu hrál s Vivaldiánem. Byla tam skvělá sestava, vlastně ta nejlepší. Byl tam Jirka Vodička, jeden z nejmladších mistrů české filharmonie, Roman Patočka, Terezka Kovalová...

Byla to ochutnávka toho, co s Vivaldianem připravujete?

Michal: Přesně tak. Bude to velký comeback do Čech, protože jezdíme pořád jenom po světě. Čeká nás to v roce 2019 na jaře, rovnou v O2 Areně. Tak aby lidé nezapomněli, že ten projekt existuje a že v zahraničí máme přes 150 tisíc diváků. Tím teď žiji.

Připravujete se i na svůj druhý ročník festivalu filmové hudby a médií, Soundtrack Poděbrady.

Michal: Díky Vivaldianu máme skvělé kontakty v zahraničí. Jednáme s Hanzem Zimmerem a dalšími největšími hvězdami filmové hudby. Letos bude na festivalu i zahraniční hvězda Eric Serra, dvorní skladatel Luca Bessona, kterému dělal hudbu například k filmu Pátý element. Rozhodně se během 30. srpna až 2. září máte v Poděbradech na co těšit.

Michal Dvořák, jeho manželka Lucie a synové Michal a František

Jak si pomáháte s výchovou synů, když jste oba tak velmi vytížení? Zastoupí vás Michal dobře, když jste mimo domov?

Lucie: Zastoupí mě perfektně. Když jsme oba pryč, nebo jedeme společně někam za prací, máme s sebou chůvu, abychom mohli večer i někam zajít. Když pracuji, tak je s dětmi Michal a já nemám strach. Michal je skvělý táta.

Michal: To jsem rád, že to Lucka takhle říká. Být doma s hyperaktivními chlapečky, to je celkem záhul. Já se s nimi snažím být co nejvíce to jde, protože na děti jsem si počkal a teď si to celkem užívám. Akorát se nám paradoxně začalo ve všech projektech hodně dařit, takže to jde hůř realizovat. Striktně mám s kluky víkendy a minimálně dvakrát do roka jezdíme někam k moři nebo na hory. Děti nás brzy kopnou do zadku a každý půjde svou cestou. Snažím se proto všechny společné chvíle využít co nejvíc.

Co kluky baví dělat?

Lucie: U nás doma je teď u staršího syna hodně oblíbený YouTube. Michal rád hraje ping pong, tam chodí dvakrát týdně. Pak taky dochází na gymnastiku a na aikido. Vedu kluky hodně ke sportu. Chceme je dát i na nějakou hudbu, protože doma máme bicí, kytary, piáno... Mladší František má podle mě větší smysl pro rytmus, sám přijde ke kytaře, nebo k piánu a hraje. Baví ho i angličtina, kterou má už nyní ve školce.

Michal Dvořák, jeho manželka Lucie alias DJ Lucca

Oba kluci mi prozradili, že by si přáli ségru. Co na to maminka?

Lucie: Je pravda, že o tom uvažuji. Michal je spíš proti, protože to bere hodně rozumově. Všechno by se muselo omezit. Práce i různé koníčky. Já taky ráda hraji ping pong a tenis. Takže mně by se holčička líbila, ale musela bych ji mít už teď.

Je to proto, že vám bylo nedávno čtyřicet? Vypadáte dobře. Přesto, cítíte únavu?

Lucie: Genově je to tak, že asi vypadám mladší, ale unavená se cítím čím dál víc. Navíc čtyřicet nezní u ženy nějak lichotivě, ale co se dá dělat. Je to život a čeká to každou ženu. Jsem ráda, že už mám děti, že nemám deprese, kde sehnat dítě, sama nezůstanu. V dětech se navíc hodně realizuji. Práce mě pořád baví, ale děti a rodina jsou u mě na prvním místě.

Michal Dvořák, jeho manželka Lucie a synové Michal a František

A co vy, Michale? Je ještě nějaká šance, že zplodíte dceru? Zatím je to tak, že oba kluci i Lucie jsou pro dalšího člena rodiny...

Michal: Vy jste se na mě normálně domluvili! To je nátlak v přímém přenosu (smích).

Takže jste proti?

Michal: Uvidíme. Jsem z velké rodiny. Moje maminka je z pěti dětí a já nemám problém s potomstvem v jakémkoli počtu. Spíš jde o ten čas, aby měl člověk čas se dětem věnovat, aby je zvládl zabezpečit a aby jim do toho života mohl něco dát. To je jediné, co si říkám, co je důvodem, proč je nutné to dobře zvážit.

Člověk si navíc není nikdy jistý tím, zda by se narodila opravdu holčička.

Michal: Tak toho se nebojím. Jak se říká holky, kluci, to je jedno. Hlavně, když to dítě bude zdravé.