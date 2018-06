Michal Dlouhý: Manželku už neukážu!

Dlouhý si letošní léto opravdu užívá. Kromě Karibiku navštívil ještě před turistickou sezónou Portugalsko, zavítal do Paříže, strávil pár dní s bratrem Vladimírem v jižních Čechách pod stanem a momentálně je na pánské jízdě v Norsku na rybách. "Zrovna mám vedle sebe plnou bednu makrel. Ryby berou, je to skvělé a navíc je tady nádherné počasí. Svítí sluníčko, je to, jako kdybychom si to objednali," líčí čerstvé zprávy sympatický herec. "Fotku vám ale poslat nemůžu, mám na rybách pro jistotu starý mobil, kde není ještě zabudovaný fotoaparát."

V Portugalsku si to herec také náramně užil. V téhle zemi ještě nikdy nebyl, a protože slyšel od kolegů - herců jen samé chvály, chtěl jeho pobřeží také poznat. "Musím říct, že je to strašně příjemná země a doslova mě nadchla. Trefili jsme se také do doby, kdy ještě nebyla turistická sezona, takže bylo málo lidí. Mám hrozně rád moře a vlny a Atlantik je přece jen bujarý, i když je studený, tak jsem se vyřádil na boardu na vlnách. To byla další krásná věc. Nic mě na téhle zemi nezklamalo, snad jen překvapilo, jak je to chudá země. Třeba v tom Portu jsou ve starém městě krásná místa, chátrá to, je to zdevastované a nikdo na to nemá peníze."

Po zlodějích se pátrá

Fotografie z Tobaga mimochodem neměly nikdy spatřit světlo světa, byly focené pouze do rodinného archivu manželů. Přesto se nějakou záhadou z hercova počítače dostaly. Nepříjemnou situaci teď Dlouhý řeší s právníky. "Zatím pátrám po dotyčné osobě, která mi ukradla fotky z mého soukromého počítače. Odborníci se zabývají tím, jestli se mi někdo do počítače naboural, nebo jestli to byl někdo ze dvou možných lidí, kteří se dostali do kontaktu s počítačem. Vím, o koho jde, ale jmenovat je nebudu," říká herec.

Upřímně se prý jen divil, když si přečetl debatu k článku, který vyšel v půlce července. "Zarazilo mě, že někoho vůbec napadlo, že bych do novin ty fotky sám poslal," zlobí se. "Kdybych chtěl na sebe upozornit, tak bych si nechal udělat umělecké fotky, tohle byly čistě moje soukromé," uzavírá herec, který by se měl objevit v taneční soutěži StarDance. Zatím to ale osobně nepotvrdil. "Držím se smlouvy, nemůžu o tom mluvit," naznačil ovšem více než jasně.