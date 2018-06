Michal Dlouhý léta hraje milovníka pokeru, sám hazarduje v prší

"Každý rok je pánská jízda na hory, kde hrajeme prší o eura," svěřil se Dlouhý. "Hrajeme to pět hodin a na konci máme všichni stejně," dodal se smíchem.

Kvůli roli v Hráčích se naučil i několik triků s kartami, ale stále smeká před kolegou Abrhámem, který tuto roli hrál v Činoherním klubu.

"Viděl jsem představení, kdy to hrál Pepík Abrhám v Činoherním klubu a to se nedá překonat, protože to je takový profík a perfekcionalista, který tam dělal kouzla, za která by se nemusel stydět ani profesionální kouzelník. Takže já se nedopídil ani k pětině toho, co tam předvádí on," říká Dlouhý.

Z úspěchu hry, která má za sebou 150 repríz, má radost. Podobně oblíbených představení nezažil mnoho. Jedno z neúspěšnějších bylo představení Chvála bláznovství, kde hrál se svým bratrem Vladimírem.

Ačkoli je Michal Dlouhý u divadla už 30 let, dovede si představit, že bude jednou bez něj. "Divadlo je to, co miluju, ale není to dominantní bod, kolem kterého se musím pohybovat celý život," říká.