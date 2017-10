Nemám rád detektivky, kde jsou krev a rvačky, přiznal Michal Dlouhý

Vy jste tenisový nadšenec. Naposledy jsem vás viděla hrát během festivalu v Karlových Varech. Hrajete často?

Abych se přiznal, na tenise já jsem byl na festivalu poprvé za tu dobu, co tam jezdím. Má žena totiž byla mimo republiku, tak jsem tam byl poprvé sám. Proto jsem zvolil variantu hraní tenisu. Já jsem ale nehrál strašně dlouho, protože jsem hodně pracoval. Nakonec jsme tam obstáli docela dobře, takže žena by na mě byla pyšná.

Chodíte s manželkou hrát tenis?

Chodím a naposledy, když jsme byli, tak jí prasklo lejtko, takže jsme měli takovou delší společnou tenisovou pauzu. Ale jinak tenis máme rádi, to nás spojilo dohromady.

Vaše žena je bývalá tenistka, jak si proti ní stojíte?

No takhle - záleží, co nás čeká večer. Podle toho se rozhodnu, jestli chci porazit svou ženu, nebo ne. Když vím, že si to u ní večer nerozházím, můžu si to dovolit, a porazím ji rád. Ale je to pro mě vždy velmi těžký, ona je totiž neskutečně lepší hráčka. (smích)

A co odpočinek, práce? Jste momentálně v jednom kole.

Přesně tak, já jsem si proto na prázdniny naordinoval dva a půl měsíce volna. Chtěl jsem si užít svých holek, protože přes rok jsem velmi málo doma. Natáčím, hraji divadlo, dabuji. Je toho dost, ale nestěžuji si.

Jak si užíváte roli Kapitána Exnera?

Od srpna běží na Primě a musím se přiznat, že z té role jsem moc nadšený. Detektivky, kde není krev, honičky a rvačky, mám moc rád. Exner je velký gentleman, takový James Bond po česku. U něj platí pravidlo, že kostým dopomůže vytvořit postavu. Škoda jen, že takových detektivů je v reálu opravdu minimum.

Teď jsou hodně v kurzu různé detektivky, ale co pohádky, v nichž jste hojně hrál? Neříkejte, že nedostáváte nabídky.

Dostávám a pohádku bych si moc rád natočil. Jenže pohádky se točí právě v létě, během prázdnin, a to já si prostě naordinoval volno. Kdyby se natáčely v jiných termínech a scénář by se mi líbil, určitě bych neváhal. Ukázal bych je pak holkám. Oni mě totiž znají jen jako prince v těch starých filmech, jenže tam mě většinou nepoznají.

Ze seriálu Kapitán Exner

Čtete dcerám před spaním?

Snažím se číst jim, je to velmi zábavné a milé, když vás ty děti poslouchají a rozvíjí se jim fantazie. O prázdninách jsme měli svůj týden na chalupě. Dostal jsem dvě krásné dětské knížky a každý den bylo čtení před spaním.

Když vás dcery vidí v televizi, neříkají, že by chtěly být jako vy?

Zaplať pánbůh zatím ne. A ony se na mě zatím moc nedívají nebo nemůžou dívat, protože jsou ještě malý a já hraji ve věcech, na které se děti nedívají.

A vidíte v dětech spíš sportovního ducha, nebo herecký talent?

Zatím mám radost z toho, že ten hereckej tam moc nevylejzá. Asi taky z toho důvodu, že vidí, že táta není doma a ono je to štve, tak k tomu nějak neinklinují. A co se týče sportu, tam to je taky napůl. Zatím spíš tančí, takže necháváme to na nich. Ono se to nějak vytříbí.