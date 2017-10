Fandil jsem socanům, ale dnes už je to jinak, přiznal Michal David

„To bylo tak, že já jsem tehdy fandil těm socanům, ale dnes už je to trošku jinak, já se v té politice trošku zmítám, se přiznám. Navíc, moc se mi nelíbí některé metody a vůbec teď ty předvolební boje a to všechno, takže v tuto chvíli nepodporuji žádnou politickou stranu,“ prohlásil David na Rádiu Impuls.

Mnohem více než volby ho zaměstnává premiéra muzikálu Muž se železnou maskou, velký koncert zahraničních kolegů v pražském Fóru a Český mejdan s Impulsem v O2 Aréně.

„Já stavím novou kapelu, která se představí 23. listopadu ve Fóru Karlín a příští rok chci uspořádat open air turné po různých amfiteátrech a letních kinech. Chci hrát venku, protože pořád jsem hrál v halách, ale ono to má venku úplně jinou atmosféru, taky lepší zvuk, takže se na to turné docela těším. Bude to 12 koncertů po republice. No a přemýšlím o tom, že bych vydal nějaké nové CD, ale tentokrát vánoční, které jsem ještě nikdy neudělal,“ prozradil.

Michal David se také pochlubil, že všechny písničky se točí u něj doma, a přestože chrlí jeden hit za druhým, žádný není ze zásob v šuplíku.

„Ne, vůbec, já v šuplíku nemám ani notu. Já nikdy nepíšu do šuplíku, většinou píšu na zakázku,“ řekl.

Hudebník dodal, že po tom všem, co ho v osobním i pracovním životě potkalo, změnil životní filozofii.

„Já si myslím, že člověk tak dvakrát, třikrát změní pohled na život. Ať už je to tím, co se mu stalo, nebo kam ho osud zavede. Jsou to takové ty sinusoidy, kdy je člověk nahoře, pak je zase strašně dole a tam si uvědomuje to dno, které ho nutí jít zase nahoru a zase si něco dokazovat. Nejen sám sobě, ale prostě vůbec, dokázat si zase něco. No a myslím si, že je to zdravé, že to tak má být, že je to správná škola života,“ dodal.