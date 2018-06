Michal David: S Darou jsem mluvil, za nehodu nemůže

Michal David zřejmě vystihl chvíli předtím, než se zpěvačka stáhla do ústraní a přestala komunikovat s okolním světem a dbát tak na rady svého právníka, ať do vyšetření nehody nepodává žádné informace.

"Mluvil jsem s ní, byla z toho špatná, vždyť v autě vezla svoji malou dcerku, mohlo se něco stát i jí," řekl zpěvák.

"Hned jsem se jí ptal, jestli neměla alkohol v krvi, což vyloučila. To mě uklidnilo, v opačném případě by to bylo horší. Ani to ale nezavinila, ten člověk se vyhýbal díře na silnici a vjel jí přímo pod auto. A řeči o tom, že ujela z místa činu, jsou nesmysl. Znám Darču, nic takového by neudělala," prozradil David.

"Je hrozné, co se stalo, ale může se to stát každému. Je mi jí líto a držím palce, aby to dobře dopadlo. Už tak bude mít celou tu nešťastnou chvíli neustále před očima a těžko se s ní bude vyrovnávat. Je to hodně citlivá holka," uzavřel zpěvák.

Nehody slavných V roce 2005 zavinil tragickou nehodu slovenský herec Marián Labuda, který svým vozem usmrtil dvě ženy na dálnici D1. Jednapadesátiletá řidička a její třiasedmdesátiletá matka po smyku vystoupily ze svého vozu. Ve vozovce je posléze smetl přijíždějící passat, který patřil Labudovi. Sám měl jen lehká zranění. Byl odsouzen k podmínečnému trestu a zákazu řízení na 30 měsíců.

v roce 2003 byla obviněna z ublížení na zdraví herečka Chantal Poullain, když způsobila nehodu, při níž se zranili dva lidé. Poullain nedala přednost vozu renault při vjezdu na kruhový objezd. Spolujezdec v renaultu si zlomil pánev, řidička měla zlomená žebra a poraněná játra. Herečka utrpěla otřes mozku. Nakonec přijala podmíněný trest a zaplatila odškodné. V roce 2003 havarovala v mercedesu nedaleko svého domova v Jevanech herečka Kateřina Brožová, když nezvládla jízdu na zledovatělé vozovce. Utrpěla několik zranění, včetně prasklého obratle a zlomeného nosu.

Loni v květnu si v autě zranila páteř modelka Hana Mašlíková. Svůj džíp několikrát obrátila přes střechu. O dva měsíce později se při nehodě zranil moderátor Bořek Slezáček, když nezvládl řízení na mokré vozovce. Jeho auto prorazilo svodidla a Slezáček utrpěl otřes mozku. V červenci 2008 úplně zničila svůj vůz herečka Nikol Štíbrová. Z nehody vyvázla jen s pohmožděným krkem a bolestí hlavy.