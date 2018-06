Michal David začne točit Decibely lásky a chystá koncert s DJ Bobem

Co je na tom pravdy, že vám plány na natáčení Discopříběhu 3 zpřetrhala Tereza Pergnerová, dcera jednoho z autorů předchozích dílů?

Není na tom pravdy nic. Nakonec jsme se rozhodli natočit úplně nový film, který nemá s Discopříběhem nic společného (o filmu Decibely lásky čtěte více zde). Po tom, co se nepovedly filmy, které byly dvojkou a trojkou některých filmů z osmdesátek, jsme se rozhodli pro současnost. Měli bychom začít točit teď v září, pokud půjde vše dle plánu.

Vy jste měl i nedorozumění s tvůrci Dětí ráje, jak je to teď?

Vše je ok. To nebylo nedorozumění. Jen jsem v té době nesměl dělat dva muzikály najednou. Byl jsem pod smlouvou investora. Jsem tam veden jako jeden z autorů a mám klasický autorský podíl. Úspěch Dětí ráje mě nepřekvapil. To se vědělo dávno. Jinak bychom do toho vůbec nešli.

Nedávno jste se setkal se slavným DJ Bobem, jaké to bylo?

Skvělé. On je velice skromný a přístupný. Máme v plánu spolu uskutečnit ten samý koncert jako v O2 Aréně příští rok v Bratislavě. Právě probíhají jednání se slovenským pořadatelem.

Co aktuálně chystáte?

Kromě filmu Decibely lásky turné po České republice, které začíná v prosinci. Je to celkem osm koncertů. Ještě řeším hosty, ale na to je čas.

Jak jste trávil prázdniny?

Z převážné většiny doma s naším vnukem Sebastianem. Bylo u nás super teplo, tak kam jezdit? Ale manželka vymyslela k mým 55. narozeninám výlet na lodi Costa Diadema po Středozemním moři. To byl krásný týden.

Zvládáte rodinu a práci?

Úplně v pohodě. Jsem hodně doma, když mám práci ve studiu. Letošní léto jsem opravdu skoro stále doma.

Michal David

Co váš vnouček?

Je skvělej. Právě jsme ho odvedli do školky, kam chodí strašně rád. Moc se tam po prázdninách těšil.

Máte šťastné manželství, což se mezi známými páry tak často už nevidí. Je to spíše vaší zásluhou, nebo naopak tolerancí manželky?

Já myslím, že je to oboustranné a že jsme spřízněné duše. Jsme spolu již přes třicet let a stále se milujeme.

Vaše dcera studuje v zahraničí. Jak vnímá vaše okolí to, že se právě o vnoučka staráte vy s manželkou?

Strašně jí to pomáhá. Momentálně je na tři týdny s námi doma. Ale zase se musí do New Yorku vrátit. Dostala pracovní povolení a musí ho využít kvůli praxi.

Dcera není krkavčí matka se synem být prostě nemůže, obhajuje ji Michal David

Myslíte si, že vás výchova vnuka ještě více s manželkou spojila?

Myslím, že oživila hodně náš dům a máme aspoň o pár starostí navíc. Asi bychom se bez něj trochu nudili.

Je něco, co byste ještě rád v soukromí a v práci udělal?

Kdyby to šlo tak, jak to jde teď, tak budu moc spokojen. Ale znáte to. Vždy nás může něco v životě nečekaného překvapit.

