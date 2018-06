Michal David se stará o svého vnuka, matka ho vídá jednou měsíčně

"Dcera studuje v New Yorku, takže to má trochu daleko. Tak se teď staráme. Nicméně si myslím, že k žádné újmě tam nedochází, a Klárka jezdí jednou za tři až čtyři týdny domů," prozradil David.

Čtyřiadvacetiletá Klára Davidová je svobodná matka. Otec dítěte se s ní kvůli těhotenství rozešel. Za otce je tak teď Michal David.

Mít po padesátce malé dítě nečiní muzikantovi ani jeho ženě žádné problémy. Naopak jim to prý prospělo. "Nás to omladilo, oživilo to u nás v domě atmosféru," popsal David s tím, že si ale přeci jen museli najít k chlapečkovi chůvu.

David má teď totiž plné ruce práce s přípravou turné, na které vyrazí už koncem května s Lucií Vondráčkovou. Objedou spolu 10 měst a turné zakončí 26. června v Praze. Oba tam zazpívají své hity a proloží společnými duety. Zatímco Lucie se připravuje na náročné choreografie, Davida tanečnice Leona Qaša Kvasnicová k pohybu nedonutila. Zůstane raději za svými klávesami.