Michal David: Nejvíc se mi líbila Gába

Včera se mu z nich nejvíce líbila Gabriela Al Dhábba. „Jednoznačně jsem souhlasil s Ondrou Soukupem, že je nejideálnější typ pro SuperStar. Jinak zpívají všichni dobře,“ prohlásil po včerejším pořadu.

Al Dhábbě odpustil i drobné prohřešky v intonaci: „U ní to nevadí. Její vystoupení je něčím výjimečné.“

Průběh soutěže ho utvrzuje v tom, že Češi muzice rozumějí. „Jsem rád, že se mezi čtyři nejlepší dostali právě tihle, protože sem patří. Je vidět, že český národ je muzikální,“ říká.

Michal David bedlivě sleduje i výroky porotců, zvlášť Eduarda Klezly, kterému hned posílá své názory. „Posíláme si s Edou často SMS, ale vždycky jsou myšlené s humorem. Když se však nějaká dostane na veřejnost, jako zrovna nedávno, nemusí to zase tak humorně vypadat. My dva se jim ale pokaždé zasmějeme,“ vysvětluje.

Porotě už jednou trochu vytýkal, že nevidí výkony soutěžících v širším spektru, ale jen z pozice producenta, autora nebo hlasového poradce. „Člověk by měl soudit nejen podle zpěvu, ale i podle toho, jak se člověk na jevišti prezentuje, jak vypadá, co vyzařuje, jaké má charizma. Je toho hodně, co v tom musí hrát nějakou roli,“ tvrdí zpěvák.

Mluvit o svém favoritovi, když ještě soutěž není u konce, by podle něj nebylo fér. Obecnému hodnocení se však nebrání. „Každý z nich je trošku jiný, je tam za sebe a má co říct. Všichni do jednoho na mě dělají dojem sympatických, skromných a fajn lidí, kteří berou soutěž hrozně vážně, a to je správné. Je to pro ně obrovská životní šance, může je to posunout někam úplně jinam, než jsou dosud. Všichni čtyři také mají na to, aby zpívali profesionálně. Jsou si už hodně rovnocenní v tom, co umějí a předvádějí. Myslím, že teď už to bude o štěstí a o tom, kolik fanynek a fanoušků bude kterému z nich fandit,“ míní Michal David.