Michal David: Na Ivetu se nezlobím, ale pomohl jsem Pomejemu

Proč jste se rozhodl zaměstnat Jiřího Pomejeho?

Nezaměstnal jsem ho, jen jsem ho pověřil produkcí koncertu v Lucerně, protože jsem věděl, že na to nebudu mít čas. A co se týče turné v příštím roce, ještě jsme se nedohodli. O turné začnu uvažovat až v únoru po premiéře muzikálu Kat Mydlář.

Jiří Pomeje není považován za úspěšného producenta. Proč mu věříte?

V Česku se vždy kritizuje, když se někomu něco nepovede, a o úspěších se mlčí. Jirka v produkční profesi není žádný nováček a dělat ji umí. Koncert v Lucerně je vyprodaný a já jsem s ním velmi spokojen! Známe se ještě z konzervatoře a Jirku mám rád. Někdy je člověku třeba trochu pomoci.

Jak si vysvětlujete to, že vám poslední dobou zpěvačky dávají košem? Nejdřív jste se nedomluvil na spolupráci s Ivetou Bartošovou a teď i s Monikou Absolonovou.

To slyším poprvé, že by mi Iveta Bartošová dala košem. S Monikou jsme měli malý rozpor ohledně jejího muzikálového CD, které nedávno vydala. Coby její hudební otec jsem jí vysvětloval, jak by mělo vypadat podle mých představ. Monika mi odpověděla, že si za tím albem stojí. Beru to tak, že pokud se názorově lišíme na uměleckou stránku věci, musíme se rozejít. Monika se víceméně osamostatnila.

Jaké máte dnes vztahy?

Mezi námi nedošlo k projevům nepřátelství. Dál spolu komunikujeme. Naposledy jsem Monice psal, že mě mrzí, že vypadla ze StarDance, protože tam byla nejlepší. Přeju jí, ať se jí daří.

Prý jste příbuzní...

Tak to bulvár opět jednou zabodoval. Celé si to vymyslel. Jsme jen rodinní přátelé, nikoliv příbuzní.

Vraťme se ještě k Ivetě Bartošové. Proč před vámi upřednostnila spolupráci s Jarkem Šimkem?

Asi to bylo tím, že v době, kdy se rozcházela s Jiřím Pomejem, jsem stál na straně Jirky. Na druhou stranu musím říci, že já pro ni ještě nic připraveného neměl a Šimi ji zřejmě nabídl věci, které se jí líbily. Dovedu pochopit, že se s ním rozhodla spolupracovat a nijak jsem se proto na Ivetu nezlobil. Známe se dlouho, koneckonců začínala u mě a teď prostě jen vsadila na Šimiho.

Padesátník jen zkušenostmi

V červenci vám bylo padesát. Jak kulatiny vnímáte, chybí vám na něco energie?

Na padesát let se cítím jenom zkušenostmi, jinak si připadám tak na třicet, což považuji za velmi dobrou kombinaci.

Říkáte o sobě, že k padesátníkovi patří bříško. Není to nebezpečné takhle se smířit s mírnou nadváhou?

Já zase nemám tak extrémně velké břicho. Jsem gurmán a požitkář, mám rád dobrá vína, toho bych se nechtěl vzdát.

Jaký jste dědeček?

Vnuka Sebíka samozřejmě miluju, je to krásný chlapeček, ale v tuhle chvíli se o něj nejvíc starají maminka s babičkou. Já se těším na to, až trochu povyroste a bude mu platnej i děda.

Nevadí vám označení dědeček?

Kdepak, nestydím se za to a nevadí mi to.

Jak zasahujete do života své dcery?

Jsem připraven ji kdykoli pomoci, ale je to její život. A jestli se mi líbí nebo nelíbí její nápadníci, to není moje věc. Líbit se musí hlavně jí. Zasáhl bych jen, kdyby se k ní nechovali dobře a to se naštěstí nikdy nestalo.

Okouzlující hvězdný trojhlas

Pokračují přípravy vašeho nového muzikálu. Kdo vás přivedl k myšlence adaptovat příběh kata Mydláře?

Plánoval jsem napsat muzikál ze středověku a námět kata Mydláře mi přinesl Olda Lichtenberg (muzikálový producent - pozn.red.). Zpočátku se mi zdálo téma trošku hororové, pak jsem si ale přečetl Paměti kata Mydláře od Josefa Svátka a první verzi synopse a už jsem věděl, že je to dobré téma na muzikál.

Nemáte teď špatné sny, když dnem i nocí myslíte na kata?

Ale vůbec ne. Příběh kata Mydláře vnímám jako romantickou story. Samozřejmě že to bylo zvláštní řemeslo i na tehdejší dobu. Kat Mydlář se stranil lidí a lidi se stranili jeho a jeho život nebyl vůbec jednoduchý. Byl donucen popravit svou milou i sedmadvacet českých pánů, mezi kterými měl přátele. Náš muzikál nekončí klasickým happyendem. Mydlář se nechává zaměnit za mladého Jesenia, který je odsouzen k trestu smrti, a tak dává svůj život za jeho.

Jak to dva měsíce před premiérou v divadle vypadá?

Režisér Libor Vaculík si vybral interprety a s herci už zkouší první dějství. Od ledna se bude v divadle pracovat dennodenně. A do začátku února ještě vznikne scéna a kostýmy.

Proč se v hlavní roli neobjeví po boku Mariána Vojtka a Daniela Hůlky Josef Vojtek?

Chtěli jsem, aby kluci hráli spolu, aby se nealternovali. Mydlář, Kelly a Jesenius tam mají velmi pěkný terčet, ve kterém na sebe bude krásně navazovat baryton Dana Hůlky, témbr Pepy Vojtka a tenor Petra Koláře. Osobně se na ten trojhlas velmi těším.

Jak se spolupracuje s Lou Fanánkem Hagenem, který vám píše texty?

Už spolu připravujeme čtvrtý muzikál a jsme podstatně rychlejší, než když jsme chystali Kleopatru. To, co nám dříve trvalo rok, zvládáme za polovinu času. Systém je jednoduchý. V naprosté většině případů píše Fanánek texty na mou hudbu.

Kdo vůbec objevil Alžbětu Bartošovou, která ztvární hlavní roli?

Betka Bartošová se mi moc líbila v jednom představení na Slovensku. Jsem rád, že ji máme, protože chceme trošku omladit soubor. Publikum touží vidět nové tváře. Betka už na Slovensku dva muzikály odehrála, takže není žádný nováček.

Kat Mydlář bude s rozpočtem 50 milionů korun nejdražší český muzikál. Víte, kolik musíte prodat lístků, aby představení nebylo ztrátové?

Abychom muzikál zaplatili, musíme odehrát minimálně sto repríz.

Rybí polévka musí být "barevná"

V zimě létáte na Maledivy, na co se těšíte?

Na klid. Doufám, že bude sluníčko a že bude hezky. Už jsme tam zažili i horší věci, včetně tsunami. Týden nám také pršelo, nicméně když na Maledivách prší, tak je tam stejně teplo. Těším se, že si tam odpočinu, protože vždy po napsání muzikálu jsem absolutně vyčerpanej.

Už jste někdy trávil Štědrý den v letadle? Jak to tam bude vypadat?

Ale já na Štědrý den nebudu v letadle. My jsme Maledivy odložili až na začátek ledna. Vánoce strávíme v Praze a já budu pracovat na Mydlářovi.

A jak budete Vánoce prožívat?

S manželkou, dcerou Klárou se o Vánocích rádi díváme na pohádky. Tentokrát se k nám přidá ještě nový člen rodiny vnuk Sebastián. Už se těším, jak si dáme studeného obalovaného kapra s bramborovým salátem k snídani. A taky přijedou přátelé a kamarádi, na které nemáme čas přes rok.

Budete coby gurmán připravovat nějaký pokrm sám, protože to zkrátka umíte nejlíp?

Budu dochucovat kapří polévku, kterou si obvykle necháváme dovézt z Obecního domu nebo z restaurace La Forza. Kuchaři v restauraci nemůžou tolik solit a kořenit a já si tam také podle potřeby přidám smetanu. Předělám si ji tak, abych s ní byl spokojen. Kapří polévku musím mít chutově hodně barevnou.