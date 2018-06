Michal David má vlastní kalendář, pózuje s kolegy i synem

Málokdo ví, že Michal David během koncertu k oslavě svých padesátých narozenin nazvaném Mejdan roku, odbíhal do improvizovaného ateliéru Jakuba Ludvíka v zákulisí O2 areny a fotil se průběžně se všemi svými hosty. "Byl to nápad Jakuba a mně se moc líbil. Na titulu jsem chtěl mít ale svého oblíbence Eltona Johna, který u nás koncertoval jen o pár dní dřív. Domluvil jsem se s ním a on s focením souhlasil," líčí David.

Michal David a Lucie Bílá Michal David a Karel Gott

V kalendáři na rok 2011, který bude hitmakerovi připomínat jeho životní jubileum, je ještě jedna zahraniční hvězda, italský zpěvák Drupi. Ten nechyběl mezi zpěváky Mejdanu roku, kteří písničkou dopředu popřáli svému kamarádovi a kolegovi k narozeninám, které připadají na 14. červenec.

"Focení bylo poměrně náročné," líčí Jakub Ludvík. "Měli jsme ho rozdělené na dvě fáze, na tu před koncertem a na tu po koncertě. Ne všichni se totiž stihli vyfotit před koncertem, zvlášť dámy, které měly co dělat s líčením. Řešilo se to pak tedy tak, že kdo dozpíval, přesunul se do ateliéru," pokračuje.

"Michal byl ale skoro pořád na jevišti a tak se musela vychytat i chvilka, ve které zrovna nezpíval a mohl zapózovat. Měl co dělat, aby to stíhal, pořádně ani neměl čas utřít si pot. Před focením s Leošem Marešem si dal sprchu, to už se totiž dělalo po skončení koncertu," prozrazuje fotograf.

Při focení vznikla i jedna úsměvná situace, která tedy zrovna dvakrát nepobavila Ilonu Csákovou. Fotograf jí v zápalu boje a v rychlosti, v jaké se fotilo, hrábl do vlasů s dobrým úmyslem je upravit. Výsledkem byl ale opak.

"Upravoval jsem Michala a v rychlosti rukou sáhl do vlasů taky Iloně. Jenže ona byla samozřejmě perfektně nalíčená a učesaná od odborníků a já jí takhle účes skoro zničil. Myslel jsem, že mě zabije," uzavírá teď již s úsměvem Ludvík.