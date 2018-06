Michal David léčí bolest prací

Projekt Kleopatra má ještě jednoho zahraničního spoluautora, kterého však zatím Michal David odmítl prozradit, stejně jako budoucí obsazení rolí. "Až bude vše dané a nasmlouvané, určitě se to včas dozvíte," usmíval se. "Práce na muzikálu je zhruba v první třetině, takže počítáme, že zhruba do dubna, maximálně do května příštího roku, bychom měli mít v podstatě hotovou muziku včetně libreta a v září bychom měli točit." Kleopatru poprvé uvidíme začátkem roku 2002.

Osvědčený tandem David-Borovec také stejně jako loni dal dohromady finálovou silvestrovskou píseň pro TV Nova a Michal David v polovině listopadu opět nacvičoval s výkvětem naší populární hudby "sborový zpěv". Výsledek můžete posoudit přesně na rozhraní roku 2000 sa 2001.

Ani na vlastní pěvecký projev Michal nezapomíná a připravuje své další album, plné diskotékových "šlapajících vypalovaček".

S manželkou se Michal David angažuje v nadaci Vendulky Svobodové (manželka skladatele Karla Svobody prožila nedávno podobnou tragédii jako David) Kapka naděje, jež pomáhá dětské hematologii. Michal také napsal písničku Kapka Naděje, kterou budou zpívat Lunetic. Zpěvák chce vydat i CD, jehož výtěžek by se měl opět odevzdat Kapce naděje a kde by měla zpívat řada našich hvězd pop-music.