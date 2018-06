Michal David: Kdybych zkolaboval, nebudu to tajit

S manželkou Marcelou a dcerou Klárou tedy odletěli do Paříže. "Navštívili jsme Disneyland a když už jsme tam byli, měl jsem i pracovní schůzku s jedním producentem," řekl David.

V Disneylandu se rodince Davidových líbilo. První den tam ale prý měli "šílenou kosu". Bláznivé atrakce, velké horské dráhy a vystřelovací rakety, to všechno si Michal se svojí dcerou Klárou otestoval.

"Zvlášť jedna atrakce, kde jsem byl chvíli vzhůru nohama, byla dost nepříjemná. Dceři se to ale líbilo, a to bylo to hlavní, proč jsem tam s ní jel," pousmál se David.

Muzikant zastává názor, že všechno se jednou musí zkusit. "Buď se to někomu zalíbí, nebo se mu udělá špatně a už nikdy na to nepůjde. Já zkouším všechno, co se dá. Jsem hravý a nebráním se tomu, čas od času si pořádně zařádit," podotkl David.