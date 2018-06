Karel posbírá ceny příští rok, říká zaskočený vítěz TýTý Michal David

Dvacetiletá éra cen popularity TýTý, které se udělují od roku 1991, zvraty v kategorii zpěváků roku nepamatuje. První místo do letošního ročníku okupoval Karel Gott, kterému nový vítěz Michal David zkřížil cestu k dvaceti zakřiveným zrcátkům popularity v řadě.

Jak jste se cítil, když na pódiu zaznělo vaše jméno? Nedostavila se lehká srdeční arytmie?

Bylo to hodně rozpačitý. Nepochyboval jsem, že by to Karel nedostal, myslel jsem, že by ho mohl ohrozit snad jen Vojta Dyk. Je ale pravda, že jsem loni objel hodně koncertů, a když už jste v nominaci, je možný, že si divák připomene ten zážitek a tím pádem vám i pošle hlas. Navíc se mnou běželo i hodně pořadů, takže pořád se pomyslnému vítězství nahrávalo.

Vy jste loni oslavil padesátiny ve velkém stylu, vyprodal jste O2 arenu. Mohl to být ten stěžejní moment, který vám nahrál nejvíc?

Určitě. Reklamě a promotion jsem věnoval hodně času, vrchol určitě byly padesátiny, ke kterým jsem připravil i megakoncert. Už těch 17 tisíc lidí je malé želízko v ohni. Není nás moc, kteří O2 arenu vyprodají. Druhá věc je muzikál Kat Mydlář, který se povedl. A tím, že jsem multifunkční - nejen že zpívám, ale jsem i autor hudby a producent - tak jsem hodně vidět.

Nový vítěz kategorie Zpěvák roku na TýTý Michal David s Jiřinou Bohdalovou, která vstoupila do Dvorany slávy

A nemohlo to být i o tom, že konzervativnosti už bylo na diváky příliš a volali po nových ikonách? Když si celkově vezmeme letošní výsledky TýTý, je to jedno překvapení za druhým...

I v tý naší branži je to jako v politice. Je klišé, když to vyhrávají ti samý lidi, logicky to diváky přestane bavit. Co se týče Karla, je naprostá ikona naší populární hudby, king of pop, takže v zásadě nikdo nepočítá, že by nevyhrál. Moje vítězství je skoro zákrok, pro Karla malinká černá tečka, kterou si vykompenzuje zase za rok, až všechno posbírá.

Je mi jasné, že i tento rok chcete být vidět a slyšet, co tedy chystáte?

Připravuju novou desku s italskou producentskou společností Erose Ramazzotiho. Chci to zvukově posunout jinam a využít jejich zvukové banky a umu, který maj. Už jsme se v podstatě domluvili, čekají jen na nějaký materiál, aby mohli začít pracovat. A pak bych rád napsal dětský muzikál, který na trhu chybí. Využiju dětskou skupinu 5Angels. Holky jsou senzační, a v tomhle směru je díra na trhu.