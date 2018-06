Michal David: Firemní večírky dělám rád, je to skvělá image

„Dělám je rád, protože je to skvělá image. Dost mých kolegů, kteří tohle dělají, přijede, zavře se v šatně, zazpívá a odjede. Já přijedu a jdu se bavit s lidmi. Povídám si s nimi, vyfotím se, pak odjedu show a pak tam třeba ještě hodinu zůstanu a posedím s nimi. Nemusel bych to dělat, ale mě to baví a navíc se seznámím se zajímavými lidmi,“ řekl hudebník.

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Kolik si Michal David účtuje za vystoupení na firemním večírku a kolik na svatbě? Konkrétní částky se dozvíte v pátečním vydání týdeníku TÉMA.

Kromě vystupování pracujete na Discopříběhu 3. V jaké to je fázi?

Teď už je to na spadnutí. Vypadá to, že seženeme všechny peníze a budeme moct začít. Ale nechci o tom moc mluvit, dokud je nebudeme mít v ruce a hlavně dokud nepodepíšeme smlouvy s autory předchozích dílů, tedy s režisérem Jaroslavem Soukupem a Pergnerovými. Když se to ale všechno podaří, tak chceme začít točit někdy v rozmezí května až července, aby šel film do kin v říjnu nebo listopadu. Ale potřebujeme ještě tak měsíc na to, abychom to doladili.

Kolik peněz na film potřebujete?

Je to otázka zhruba nějakých třiceti milionů. Protože to není jen o filmu, ale i o zaplacení práv a propagace.

V jakém stádiu jsou přípravy na váš koncert k 55. narozeninám v O2 Areně, kde vystoupí i hitmaker DJ BoBo?

Koncert a v podstatě moje oslava proběhne až 19. června, ale už teď na tom všichni pilně pracujeme. Hlavně DJ BoBo mi dává zabrat a taky není úplně laciný. Musíme pro něj a celý jeho tým zařídit letenky a ubytování. Dneska jsem měl schůzku s jedním kamarádem, který nám půjčí Rolls Royce, aby to trošku vypadalo, když ho tady budeme vozit. Ale stojí to za to. Jsem s ním v kontaktu a moc se na to těším. Doufám, že se to bude lidem líbit.

Proč zrovna DJ BoBo?

Já sám dělám disco a on mi k tomu dokonale sedí. Bude mít čtyřicetiminutové vystoupení plné hitů.

Znáte se s DJ Bobem osobně?

Ne, ale léta se znám s jeho manažerem Hubertem Patou. Chtěl mu udělat v Česku samostatný koncert a já mu navrhl, ať to spojí s tím mým, že zabijeme dvě mouchy jednou ranou. No a on souhlasil.