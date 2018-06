Michal David dostal hvězdu slávy, chtěl ji pomočit

Michal David přijel na slavnostní křest hvězdy, kterou mu dodatečně k padesátinám věnoval majitel vyhlášené bítešské restaurace Jiří Rauš ve zbrusu novém oblečení. Od hlavy až k patě se oblékl v Americe, kde byl na dovolené. Zvlášť pyšný byl na tričko, na němž se skvěla hvězda starých Mayů. Načetl i mayovské zvyky a chtěl se jimi inspirovat.

"Ta hvězda není náhoda, oblékl jsem si ji pro tuhle příležitost záměrně. Staří Mayové, když se jim narodilo něco nového, křtili jednoduchým způsobem - pomočili to," informoval zaplněné náměstí zpěvák. Všechny pak trochu šokoval, když se nad hvězdu postavil a začal si rozepínat poklopec. "To jsem vás dostal, co?" zastavil včas své počínání a dvěma tisícům diváků včetně hvězdných kmotrů se ulevilo. V publiku bylo přece jen dost dětí.

Michal David si přebral hvězdu ve Velké Bíteši v doprovodu svých kolegů

Z hvězdy, na které stojí slogan "Za hity s celoživotní trvanlivostí", měl zpěvák upřímnou radost. "Udělalo mi strašně velikou radost, že jsem se zařadil mezi další česko-hollywoodské hvězdy a děkuju Jirkovi, že mi po těch třiceti letech v showbyznysu tuhle krásnou hvězdu věnoval." Nejen jeho, ale i natěšené publikum po křtu svými hity odměnil.

Kmotry hvězdy Michala Davida byli například Petr Bende, Martina Jandová nebo Filip Renč. Ten už svou hvězdu na chodníku slávy má a měl s nadsázkou největší starost o to, aby jeho kolega a kamarád nedostal pro tu svou lepší místo. Do Bíteše ho přivezlo auto s řidičem, Renč totiž stále čeká na vyšetření incidentu, kvůli kterému mu byl řidičský průkaz zabaven.

Filip Renč a Michal David

"Doufám, že tobě řidičský průkaz zůstane, když tě odtud odvezou," podotkl s úsměvem Renč. S Michalem Davidem ho pojí projekt Kleopatra, kterým začala jeho režisérská práce na divadelních prknech. Nepopřál mu ovšem jen všechno nejlepší. "Přeju ti, aby ta krásná hvězda byla stále lesklá a čistá jako je dneska a doufám, že spolu ještě něco uděláme." Nezapomněl si také všimnout jeho obleku a trochu si do zpěváka rýpl. "Obdivuju Michalovu módu, je to takové aerodynamické, fakt pěkný." David to ovšem nenechal bez odpovědi. "Nenakupuju holt v sekáči jako ty."

Jiří Rauš, iniciátor křtu hvězdy a autor myšlenky udělat ve Velké Bíteši chodník slávy českým hvězdám stejně tak, jako ho mají ty zahraniční v Hollywoodu, vždycky Davida obdivoval. "Považoval jsem vždycky Michala za obrovskou hvězdu a jsem rád, že bude mít hvězdu i v téhle podobě. Doufám, že bude pořád mým kamarádem a bude mu to zpívat další léta stejně tak dobře jako dosud a jeho hity budou nadále nesmrtelné," uzavřel Rauš.