Michal David: Dcera není krkavčí matka, se synem být prostě nemůže

„Člověka mrzí, když vyjdou články, kde z dcery udělají krkavčí mámu, že nechce přijet zpátky za svým synem a do Česka. To jsou úplné nesmysly. Samozřejmě že chce, ale nemůže. Zrovna v tuto chvíli čeká na pracovní povolení, dostudovala bakaláře v New Yorku a nesmí odcestovat ze Spojených států. Tak tam musí sedět a čekat,“ vysvětlil Michal David.

Klára do USA odjela před čtyřmi lety, když ji přijali na univerzitu. Za oceánem nejspíš ještě zůstane.

„Hodně jsme řešili, jestli tam má jít studovat, nebo ne. Musela se rozhodnout hlavně ona, jestli nám toho malého svěří. Byl mu teprve rok. Dohodli jsem se, že ano. Ty první měsíce a začátky byly pro všechny hodně těžké. Seba si ale nakonec zvykl, lety to dostalo řád a zjistili jsme, že to funguje. Tak to nějak dokopeme. Dcera tam chce nyní rok pracovat, pak další rok ještě studovat na Oxfordu magistra a pak se uvidí,“ prozradil hudebník.

Maminka za Sebastianem přijížděla každé tři měsíce a obden si skypují. Michal David k výchově vnuka přistupuje jinak, než tomu bylo u dcer. „Jako děda vychovávám jinak, než jsem to dělal coby táta. Snažíme se Sebíka do života vpravovat už těmi zkušenostmi, které za sebou máme,“ přiznal.

Hudebník a producent, který nedávno velkým koncertem s DJ Bobem oslavil 55. narozeniny, také prozradil, že by chtěl trochu zvolnit, ale ne úplně.

„Pořád koncertuji a začínám přemýšlet co dál. Je trochu předavidováno. Je čas malinko povolit. Nechat to chvíli vychladnout. Chceme točit v září a říjnu film Decibely lásky - už ne Discopříběh, to bylo moc prvoplánový. Chceme soudobý film s mými novými i staršími písničkami. S DJ Bobem chceme další koncert v Bratislavě příští rok v červnu. Přemýšlím i o novým CD,“ dodal.