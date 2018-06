Michal David je romantik, manželce dal k narozeninám prsten a vzal ji do Benátek

"O víkendu jsme měli narozeninovou oslavu a já jsem svoji ženu obdaroval diamantovým prstenem. Cenu upřesňovat nebudu, ale prozradím, že má jeden a půl karátu. A jí se velmi líbil," prozradil Michal David ještě před odjezdem do Benátek, což je jejich oblíbené město.

"Letos tam letíme poosmé. Právě loni na Valentýna jsem měl v Benátkách první myšlenky a nápad k novému muzikálu. Potom následoval takový autorský výpadek a v září se mi podařilo nastartovat a už jsem se nezastavil," řekl autor hudby k muzikálu Kat Mydlář.

Spekulovalo se o tom, že v novém představení měla mít jednu z hlavních rolí i Monika Absolonová, ale nakonec ji muzikálový tvůrce nezapojil a v hlavní roli se představí méně známá tvář ze Slovenska, herečka Alžběta Bartošová. Michal David vyvrátil spekulace bulváru o tom, že Absolonovou nahradil.

Alžběta Bartošová v muzikálu Kat Mydlář

"S Alžbětou jsme počítali od začátku, takže určitě to není tak, že by nahradila Moniku Absolonovou či někoho jiného. Obsazení jednotlivých rolí jsme pečlivě zvažovali a kromě známých herců jsme zapojili i méně známé, ale přesto velmi šikovné talenty."

Jedna z rolí připadla i Martě Jandové, která se na pódiu objeví s velkým těhotenským břichem. Ve skutečnosti si ale s početím dítěte dá ještě na čas. "Z kostýmu mám velkou radost, protože je to moje první role, při které nemusím zatahovat břicho. Patří to do role, ale jako doopravdy těhotná se určitě necítím, je to jen kostým," smála se Jandová.

VIDEO: Nový muzikál Kat Mydlář: rozhovor s Michalem Davidem a Martou Jandovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Těhotenství zatím neplánuji a až to přijde, tak to přijde. Dvě děti bych jednou chtěla mít určitě a i tři si dokážu představit, ale vždy to záleží na nejrůznějších okolnostech. Těhotenství je jedna z věcí, které se prostě nedají naplánovat. U mě ten pravý čas ale určitě ještě nepřišel," uzavřela zpěvačka.