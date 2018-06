Vozík, další zranění, trombóza. Beru to jako lekci, říká Michal David

"Do nového roku jsem vstoupil se svou zlomeninou už lépe, takže doufám, že rok 2014 bude vůči mně milosrdnější než rok 2013, který mi způsobil zranění," říká hned v úvodu Michal David, který svá slova nebere na lehkou váhu.

Jen co doléčil zlomený kotník, přišly další komplikace, kvůli kterým musel být o svátcích bez rodiny. Na naplánovanou dovolenou totiž nemohl odcestovat, lékaři mu to zakázali.

"Jsem momentálně bez rodiny, všichni odjeli do Thajska, já s nimi jet nemohl, jelikož se mi dostala do nohy trombóza a lékaři mě nepustili do letadla. Po dvaceti letech jsem byl o svátcích bez rodiny. Podjelo mi kolečkové křeslo a ještě jsem si vyvrtl nárt, následovala nová rekonvalescence, zpomalení," popsal smolný sled událostí, z něhož si odnáší i ponaučení.



Michal David se ještě v listopadu zotavoval po zlomenině kotníku, poté přišlo další zranění.

"Asi bylo vidět, že moc pospíchám, beru to jako varování a celkem si toho cením, pro mě je to určitý posun jak v tom myšlení, tak v hodnocení života a v tom, že vůbec není špatné se občas zastavit a trochu si odpočinout," uzavřel Michal David, jenž se pomalu připravuje na roli kouče nové řady Hlasu ČeskoSlovenska.