Michal David dostane zpět peníze od hocha z Břeclavi, dá je nemocnici

"Peníze jsem poslal, obdržel je včera. Napsal jsem jeho mamince, že by bylo dobré, aby je vrátila," řekl iDNES.cz Michal David ve čtvrtek ráno.

Lež chlapce z Břeclavi Patnáctiletý hoch přišel o ledvinu a tvrdil, že ho napadli Romové kvůli cigaretě. Tato zpráva vyvolala silné protiromské nálady. Kriminalisté ale odhalili, že si vše vymyslel. Ve skutečnosti se zranil, když se předváděl před kamarády a spadl z výšky. Právě v den, kdy policie odhalila tuto skutečnost, poslal Michal David na jeho konto 100 tisíc korun.

V tu chvíli ale neměl jistotu, zda se peněz ještě dočká. Vymáhat soudně je nechtěl. "Smlouva je podepsaná, takže on má na ty peníze nárok. Ale dal jsem mu je z jiných důvodů. Postavil jsem se za něj, protože nepodporuji násilí," zdůvodnil své rozhodnutí David.

"Nechám to na jejich zvážení. Pokud mají svědomí si to nechat, ať si to nechají. Ale správné by bylo to vrátit," dodal.

Matka zraněného chlapce z Břeclavi Oksana Zhyvachivská se ještě ve čtvrtek dopoledne omluvila všem Romům (více čtěte zde) a navíc spolu s omluvným dopisem poslala Davidovi zpět jeho peníze.

Zpěvák je nyní hodlá věnovat dětskému oddělení břeclavské nemocnice. Na mladíka, který lhal o svém zranění, se nezlobí.

Patnáctiletý chlapec z Břeclavi si útok vymyslel. Na snímku s matkou Oksanou. (3. duben 2012)

"Byla to obrana kluka, který už nevěděl, jak z toho ven, vymklo se mu to z rukou. Lhal a zamotal se do toho. Ale následky jsou kolosální. Všichni vidíme, co to spustilo. Nic to ale nemění na tom, že ten kluk, i když svou blbostí, o tu ledvinu přišel," řekl Michal David.