Michal David drží krabičkovou dietu, zhubl už 9 kilo

"Takhle dobře jsem se už dlouho necítil. Jedu na krabičkách, takže mám přísun pravidelné stravy pětkrát denně, s mojí nadváhou to udělalo divy," objasnil hudebník svůj velký váhový úbytek. "Tahle dieta je vážně fantastická a musím říct, že mi pokrmy, které dostávám dodávkou až do domu, vážně chutnají. A to je co říct, jsem totiž vyhlášený labužník," chlubil se Michal David v restauraci U Tygra, kde se hudba k jeho poslednímu muzikálovému počinu křtila pivem.

Sám Mydlář sem prý ve své době chodil. Teď sem přišla řada muzikálových herců a zpěváků, aby desce popřáli dobrý prodej. Mezi nimi třeba Vilém Čok, Marián Vojtko, Leona Machálková, Kateřina Brožová nebo Josef Vojtek s manželkou. Dalším kmotrem bylo mládě tygra, které coby atrakci křtu poskytl Davidův velký přítel Jan Kočka. Tygříkovi se ale zřejmě na oslavě moc nelíbilo. Hudebník si od něj odnesl škrábanec na ruce.

Sotva pustil Michal David do světa Kata Mydláře, už pracuje na dalším muzikálu. Tentokrát to bude ale skromnější dílko, které tu prý ještě nebylo. "Přišel jsem na to, že na trhu chybí muzikál pro děti. Proto na něm teď pracuji," řekl agentuře Korzo David.

V hlavních rolích by se měla představit dívčí skupina 5 Angels, se kterou David už delší dobu spolupracuje. Kromě ní má být hlavní hvězdou muzikálu Vojta Dyk. "Je to vynikající herec a zpěvák a navíc miláček teenagerů. Věřím, že se to povede," dodal David.