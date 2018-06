Hádky Rytmuse s Davidem jsou jen show, možná spolu nazpívají píseň

Rytmus začal kritiku zpěváků z týmu Michala Davida u Brunna Oravce, kterému stylisté vybrali červené kalhoty. Zatímco Dara Rolins ocenila, že zpěvák vypadá mladší, podle rapera by z nejstaršího soutěžícího příště už nemuseli dělat třináctiletého kluka.

"Ty červený kalhoty bych z tebe strhal," přidal se ke kritice v hodnocení i rocker Pepa Vojtek.

Michal David a jeho tým Dara Rolins se svým týmem

Rytmusovi se pak úplně nelíbil výkon Petra Kutheila a poradil mu, aby svá vystoupení tak moc neprožíval.

"Nevím, co máš za problém s mým týmem. Jednou někdo zpívá jako tetka, pak je to oblečení a teď ti vadí, že Petr má moc energie. Chtěl bych vidět, jak bys tu písničku dal ty, hned tady a teď," bránil své svěřence David.

Brunno Oravec v červených kalhotách Petr Kutheil Ivanna Bagová

"Nehrajme to na srandu. O. K., uzavřeme to takhle: jsi nejlepší a vyhraješ to," dodal mírně podrážděný Rytmus, který oponoval, že má jenom jiný názor.

Pak si však opět vzal na mušku i Davidovu favoritku Ivannu Bagovou, která podle něj zpívá skvěle, ale má projev jako z dob komunizmu.

"Nemusíš se mu líbit, protože ani on se mi nelíbí," prohlásil David, který ale později pro iDNES.cz potvrdil, že jde o show na pobavení diváků. "Opravdu nemáme proti sobě vůbec nic a v zákulisí se s Patrikem normálně bavíme. Možná spolu nazpíváme i společnou věc, uvidíme."

Simona Hégerová

"To k show prostě patří. Navíc, když tu sedí lidi, kteří mají jiný názor. Od chlapů se to tak nějak očekává, že budou více bojovně naladěni," míní Dara Rolins, která sedí právě mezi zpěváky a jejíž svěřenkyně Simona Hégerová se v anketě Revue iDNES.cz stala nejsympatičtější zpěvačkou obou týmů (anketu najdete zde).

"Nevím, čím to je, že jsem lidem sympatická. Možná je to i tím, že jsem nejmladší a připadá jim to zlaté," dodala šestnáctiletá Simona, podle níž svou roli v této soutěži sehrává i image. "Je samozřejmě důležitý hlas, ale určitě i to, jak vypadáme na obrazovce."

Během večera se Leoš Mareš s Tinou předvedli v maskách prince Williama s manželkou, pak jako královna Alžběta II. a Barack Obama, David a Victoria Beckhamovi nebo Usain Bolt a Rihanna.

Ve čtvrtém finále si duety společně se soutěžícími zazpívali kromě koučů Davida a Rolins také Petr Kolář a Tomi Popovič.

Už v pondělí večer se rozhodne, kteří dva zpěváci z týmů Michala Davida a Dary Rolins budou muset pěveckou show opustit. V Hlasu ČeskoSlovenska pak zůstane jen šestnáct zpěváků a absolutní vítěz bude známý 3. července.