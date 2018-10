Babička se bála, že mě zavřou, říká Michal Dalecký o Blaníkovi

Na ulici ho lidé poznávají. Neznají ovšem jeho pravé jméno a říkají mu Pane Žížalo podle postavy, kterou hraje v sitcomu Blaník. Přestože je to ostrá politická satira, herec se toho nezalekl.

„Vůbec ne. Věděl jsem, že to bude mít grády. Ale babička říkala, že se bojí, že mě zavřou. Tak jsem se jí snažil vysvětlit, že dneska už to tak snadno nejde,“ řekl Michal Dalecký, který s rodinou žije v okrese Brno-venkov.

Ohlasy na seriál byly vesměs pozitivní a nikdo jim prý ani nevyhrožoval. „Naopak se stávalo, že se k nám doneslo, jak nějaký politik pobaveně vyprávěl, že se objevil v tom a v tom dílu. Stylem: Hele, Franto, tak já sem byl včera v Blaníku, supr! A přitom my jsme ho tam zesměšňovali, nebo ho ukazovali v nějaké šílené kauze. Ale tohle je prostě úplně jiný svět a těm lidem v něm je to jedno,“ míní.

Herec prozradil, že on by do politiky nevstoupil. „Určitě ne. Nebaví mě to a nerozumím tomu. A hlavně by mě nebavilo přesvědčovat lidi, že mám jiný názor, jinou myšlenku a jiný postoj,“ řekl.

Prý nejde o to, že by na to neměl nervy. „Spíš je mi z toho blbě. Jednou jsme se u nás na venkově zapojili do nějaké akce v rámci stavby dětského hřiště, což bylo peklo. To nemělo žádnou logiku. Osm lidí mluvilo přes sebe, tři si něco šuškali bokem a jeden se snažil prosadit nějaký názor. A to se bavíme o obyčejném hřišti,“ uvedl a dodal, že vlastně ani neví, jak to dopadlo.

„My jsme ho nechtěli, protože by se muselo vybudovat v rámci Evropské unie, takže by muselo být oplocené. Uprostřed krásné vesnice by stál plot a za ním koník na pérku,“ řekl.