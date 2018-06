Michail Gorbačov navrhuje Den mužů

12:08 , aktualizováno 12:08

Podle posledního prezidenta někdejšího Sovětského svazu devětašedesátiletého Michaila Gorbačova žijí muži nezdravě. Nepravidelně jedí, málo sportují, více kouří a pijí. Proto umírají dříve než ženy. A tak Gorbačov přišel s nápadem, že by měl být zaveden Mezinárodní den mužů. Na otázku německého týdeníku Focus, jak je na tom on sám, odpověděl, že až do 20 let žil na venkově, a proto zdravě. Kromě toho s manželkou Raisou po 30 let běhali každý den šest kilometrů. "Teď vyrážím s dcerou Irinou, ale nepravidelně. Za Raisy vládla větší disciplína," prohlásil. "Raisa tu však už není."