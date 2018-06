Michail Baryšnikov se do Prahy vrátil rád

Dagmar Havlová s dcerou Ninou ve společnosti Michila Baryšnikova. Michail Baryšnikov. Na scéně Státní opery Praha. Legendární Michail Baryšnikov v rozhovoru na recepci po představení s producentkou svého turné Renatou Sabonghi.

Únava a zima - to byla první slova, která po příjezdu do Prahy vyřkl legendární tanečník ruského původu Michail Baryšnikov, jenž už pětadvacet let žije a pracuje ve Spojených státech. Praha je poslední zastávkou umělcova evropského turné a Baryšnikov dnešní a zítřejší vystoupení ve Státní opeře zařadil do svého programu na poslední chvíli. "Před třemi lety jsem se v Praze cítil jako v sedmém nebi, byl to velmi silný emocionální zážitek. Především jsem se setkal s vaším prezidentem, kterého obdivuji a jehož zesnulé první ženě jsem tehdy představení věnoval. Silně mě zasáhla jeho kniha Dopisy Olze, kterou jsem od něho dostal. V publiku tenkrát sedělo mnoho mých přátel, cítil jsem, že diváci pochopili i velmi náročné kusy například sedmnáctiminutovou choreografii bez hudby - a že netleskají jen tak ze zdvořilosti."Přišlo to přirozenou cestou díky tomu, že choreografové, s nimiž jsme v poslední době spolupracovali, chtěli pracovat spíše se ženami. Protože prezentujeme vždy ty nejnovější choreografie a ke starším se vracíme jen příležitostně, stalo se, že soubor v současné době tvoří pět žen a já. V příštím projektu, který chceme uvést, se do souboru opět vrátí muži.V programu, který dnes a zítra uvedeme, se objeví choreografie Lucy Guerinové, Karole Armitageové, Amy O'Brienové, Tamasabura Bandy i mého přítele a spoluzakladatele White Oak Dance Project Marka Morrise. Ano, některé z nich jsou opět výzvou pro diváky, například můj sólový Tanec se třemi bubny a flétnou, který odráží styl japonského divadla kabuki. Ale jiné jsou zase lidovější a dějové, například Morrisova Hádka, kterou tančím se třemi tanečnicemi.Tančím tak a podle toho, kolik mi je let. Moderní tanec umožňuje být na jevišti sám sebou, nemusím předstírat, že jsem mladý Romeo jako v klasickém baletu. Moderní tanec mi sedí jako rukavice. Před pětadvaceti lety jsem měl ráno stejné bolesti a před představením stejnou trému jako dnes.Klasická baletní škola je důležitá instituce. Nicméně otázkou skutečně je, co ji čeká v příštím století. Na rozdíl od opery neexistuje tolik klasických choreografií, snad pět, šest opravdu dobrých, a ty se tancují pořád dokola. Největší choreografické osobnosti odešly a nikdo je zatím nenahradil. Pokud se někdo takový objeví, bude mít velkou příležitost pracovat s nejlepšími osobnostmi, které vycházejí především z ruských škol, ale nemají uplatnění.Nesleduji, viděl jsem v posledních letech pouze pár představení - tak málo, že nemohu soudit. Ve Spojených státech však v současné době působí mnoho mladých ruských tanečníků a jsou úspěšní.Předloni jsem se svými staršími dětmi navštívil lotyšskou Rigu, kde jsem se narodil a kde je pochovaná moje matka. Byla to zajímavá zkušenost potkat opět svou minulost. V Rize jsem však žil jen první léta svého života, navíc ještě jako syn sovětského vojáka-okupanta. Další léta jsem prožil v tehdejším Leningradě naopak jako mladík z provincie. V samotném Rusku jsem v posledních pětadvaceti letech z mnoha různých důvodů, z nichž některé jsou velmi osobní, nebyl.Cítím se jako Američan, ale jsem Rus - čtu i mluvím také rusky, mám spoustu ruských přátel.Doufám, že ne. Ale vážně - ta nejstarší je na to už moc stará, studuje na univerzitě, dvě mladší, kterým je pět a sedm let, o to zatím nejeví zvláštní zájem.Svou kapacitu, která mi ještě zbývá, chci věnovat tanci. Miluji živá představení s diváky. A až nebudu moci tančit, budu hrát golf.