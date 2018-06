Ještě bych se někdy v životě chtěla vyspat, říká o mateřství Tomešová

Michaelo, my jsme se potkaly na akci pro pejsky. Vy jste tady zpívala na pódiu a a rovnou se synem v náručí. To je u vás běžné?

Ne, to bylo poprvé. Já jsem zkusila, jak to syn zvládne, protože tu písničku, kterou jsem zpívala, má Kristián nejradši. Je vidět, že ho lidi asi baví a je společenský po nás. Hrozně si to tu užíval. My máme doma psy dva, takže je na zvířata zvyklý. Dneska jsem je nebrala, protože nevím, jak bych to zvládla logisticky. Takže si Kristián užíval přízeň pejsků z útulku. Je s ním teď hrozná sranda. Doma si s pejsky už i vzájemně půjčuje hračky a je tam velká interakce. Ještě mu není rok a on ví, že na pejsky musí pomalu, že je nesmí tahat za ocas a musí na ně být hodný. Snad to tak bude i pokračovat.

Jak to všechno zvládáte? Práci, malé dítě, dva pejsky, manžela. Je toho docela hodně.

Hlavně toho manžela. Ne, my jsme na to dva. A všechno jde skvěle. Máme baráček, takže je dobré, že pejsky vlastně můžeme vypustit na zahradu a jsou tam šťastní, zajdou si na návštěvu k sousedům, utečou přes plot a tak. Takže mají velké vyžití. My žijeme na takovém okraji, u pole, kde máme skvělé sousedy a skvělé sousedské vztahy. Tímto zdravím do Úval! Pejsci tam mají obrovskou rodinu i v rámci sousedů.

Pejsky už dva máte, ale dítě zatím jenom jedno. Neplánujete další?

Ne, neplánujeme. My jsme ani Kristiána neplánovali. Ale to neznamená, že třeba další dítě nepřijde. Na druhou stranu, já jsem na dnešní dobu měla Kristiána docela brzo, takže i kdybych měla další dítě za pět let, tak ve třiceti budu stále mladá maminka. Hlavně říkám, že bych se ještě někdy v životě chtěla vyspat. Normálně vyspat, třeba patnáct hodin v kuse. A to se dvěma dětmi už asi nepůjde. Takže ještě bych si chtěla trochu užít. Tohle je zatím to, co miluji a pro co chci žít. Ale když přijde další dítě, tak samozřejmě se tomu nebudeme bránit. Ale zatím to neplánujeme.

Krátce po porodu jste se dostala opět do formy. Máte na to nějaký recept nebo to šlo samo?

Sama nevím, čím to je. Jím, dokonce víc než dřív, a pořád jdou kila dolů. Asi u mě funguje kojení, málo spím, protože Kristián chce stále v noci jíst. Možná to je i tím, že jsem se celkem rychle vrátila do divadla, kde hraji ve věcech, v nichž jsem hrála před porodem. Taky více vystupuji s kapelou a člověk se na pódiu vyřádí někdy víc než v posilovně.

A jak si užíváte kapelu?

Moc. Vždycky jsem po ní toužila. Naše kapela se jmenuje Filip Zangi & PURPUR a hrajeme punk. Hodně mě to baví, užívám si to a docela se i vyřádím.

Kdo doma zpívá malému?

Oba. Ale Roman mu hraje i na piano. Dokonce má v plánu udělat Kristiánkovi písničku, aby měl vzpomínku na dětství.