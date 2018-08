Michaela Tomešová je dvojnásobná maminka. Opět má syna

„Tohle je můj Vesmír! Už budeme doma čtyři! Tolik lásky ani nelze slovy vyjádřit! Jsem ten nejšťastnější a nejpyšnější táta a manžel! Jonáš! 3880g a 52cm! Vítej, dušičko, na planetě Zemi!“ napsal novopečený tatínek na sociálních sítích k fotkám svého druhého syna.

Manželé mají ještě syna Kristiána, který se narodil loni v únoru. Druhé miminko manželé chtěli, ale nakonec se jim to povedlo dříve, než plánovali. Herečka si ale požehnaný stav užívala.

„Já si to užívám moc. Je pravda, že to první těhotenství jsem řešila víc, třeba co můžu jíst. Teď s tím jedním dítětem už na to není tolik času. S Kristiánem jsem byla opravdu striktní, co smím a nesmím v těhotenství dělat,“ řekla herečka.

„Teď jím úplně všechno a čas od času si dám i decku vína a myslím si, že si tělo řekne, co má rádo a co potřebuje. Takže si to jenom užívám, spokojeně si tloustnu a vůbec nemám žádné problémy a potíže,“ dodala před pár měsíci ještě coby nastávající maminka.

Herecký pár Michaela Doubravová a Roman Tomeš si po několikaleté známosti řekli ano v první červnový den v roce 2016 v Úžicích nedaleko Prahy. Míša byla v den obřadu už těhotná, jen o tom ještě nevěděla.