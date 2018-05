První těhotenství jsem věci víc řešila, teď si to užívám, říká Tomešová

„Já si to užívám moc. Je pravda, že to první těhotenství jsem řešila víc, třeba co můžu jíst. Teď s tím jedním dítětem už na to není tolik času. S Kristiánem jsem byla opravdu striktní, co smím a nesmím v těhotenství dělat,“ řekla herečka.

„Teď jím úplně všechno a čas od času si dám i decku vína a myslím si, že si tělo řekne, co má rádo a co potřebuje. Takže si to jenom užívám, spokojeně si tloustnu a vůbec nemám žádné problémy a potíže. Někdy dokonce zapomenu, že jsem vůbec těhotná, že mám břicho a že bych úplně neměla tahat ty těžké věci,“ dodala.

Termín má už v druhé polovině srpna, kdy jsou divadelní prázdniny, a tak nemusela rušit žádné pracovní závazky.

„Budu zkoušet akorát muzikál Vlasy, který má naštěstí premiéru až v lednu. Takže budu zkoušet do té doby, dokud mi to moje tělo dovolí, a potom se to doučím,“ uvedla Tomešová s tím, že prázdniny bude trávit především v rodinném kruhu v Česku.

Nedostatek času a neplánované další těhotenství jen necelý rok po prvním porodu způsobil údajně menší krizi ve vztahu s manželem Romanem Tomešem. Tu však vyřešili na nedávném společném výletu jen ve dvou.

„Je pravda, že jsme na sebe čas moc neměli. S tím dítětem je těžké si na sebe nějaký čas najít. Ale nemyslím si, že by ten plamen nějak vyhasl a pokud ano, tak na dovolené zase oživl. Konečně jsme na sebe měli čas, a to nejen vzájemně, ale i na očistu ducha a teď jsme opět plní energie,“ uvedla herečka, která s rodinou dorazila do Žlutých lázní na akci S kočárkem Prahou. Ta má mimo jiné upozornit na problémy, jež trápí rodiče malých dětí, ale i nastávající maminky v pražské dopravě.