Michaela Tomešová je maminkou. Syn dostal jméno Kristián

„Děkuju tam nahoru za to, jak to ti moji dva hrdinové přes celou noc zvládali! Nebyly by války, kdyby chlapi chodívali k porodu a viděli, co to je přivádět na svět dítě. Jak moc by si pak všichni vážili života... Jsem ten nejpyšnější manžel a taťka,“ napsal Roman Tomeš na Facebooku.

Malý Kristián se narodil v úterý ráno před devátou hodinou, vážil 3750 gramů a měřil 52 centimetrů.

Miminko plánované sice nebylo, ale manželé se mu nebránili a na prvního potomka nechtěli dlouho čekat. „Nikdy nic neplánujeme, říkali jsme si, že pokud to přijde, tak to přijde. Teď jsme opravdu velmi šťastní,“ řekla herečka loni v létě s tím, že má o porodu jasnou představu.

„Jsem sice alternativní člověk, ale v lese nežiji. Chci u porodu Romana a hezkou hudbu. Dokonce jsem i slyšela, že porod nemusí být jen nepříjemný zážitek, ale i orgastický. Uvidíme.“