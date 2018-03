Všichni věděli dřív než já s manželem, že jsem těhotná, říká Tomešová

„Jelikož už jsem v pátém měsíci, moc to skrýt nejde. Sice nosím dobrý střih šatů, ale mám pocit, že teď vypadám ne těhotně, ale spíše přejedeně,“ přiznala budoucí dvojnásobná maminka.

Že je Míša těhotná, zjistili manželé Tomešovi prý jako poslední. Jak říkají, mají totiž senzibilní členy rodiny a kamarády. „Moje maminka a moje tchýně to věděly už o Vánocích, když viděly, že hodně jím. Romanovi to zase řekl jeho brácha, dvojče. Až potom jsem si udělala těhotenský test a zjistila, že všichni mají pravdu,“ se smíchem prozradila Tomešová.

Druhé miminko manželé chtěli, ale nakonec se jim to povedlo dříve, než plánovali. „Trošku jsme se neuchránili. Byla to otázka jednoho krásného večera. Udělali jsme si ho pěkný a řekli si, že proč nemít dvě děti, když chceme, aby Kristián měl sourozence,“ přiznal Roman Tomeš.

Podle Michaely početí bylo dost spontánní rozhodnutí, které vyšlo napoprvé. „Od teď už budu žít v celibátu, protože nechci Klabzubovu jedenáctku,“ prohlásila v žertu nastávající maminka, která se na druhé miminko moc těší.

A mají rodiče strach z dvou dětí, které budou od sebe jen rok a půl? „Strach jsme měli před prvním dítětem. Teď už trošku jako víme, co nás čeká. Člověk nastoupí do rozjetého vlaku. Není ani čas, nad tím přemýšlet. Prostě to přijde a bude to asi hodně náročné,“ dodala herečka.

Zda se ke Kristiánovi narodí holčička nebo chlapeček, rodiče raději nechtějí vědět. U syna jim do sedmého měsíce říkali, že to bude holka. „Takže i kdyby nám kdokoli cokoli řekl, tak ani mu nebudeme věřit,“ uvedla Michaela s tím, že se cítí mnohem líp než při prvním těhotenství.

Michaela Doubravová a Roman Tomeš

„Zvracela jsem teď určitě míň, ale možná to bylo tím, že jsem na to jen neměla čas. Ale mám třeba takové, to spíš Roman by mohl povídat, ty výkyvové nálady,“ přiznala.

To však její manžel hned vyvrací. „To je asi normální, ženská plná hormonů s malým miminkem v břiše. Prostě to je občas divočina. Ale já jsem si ji bral s tím, že ji miluji, a že ji budu milovat za každé okolnosti, čili v podstatě jak říká Míša, mám smůlu, protože jsem si už jednou vybral,“ dodal.

Manželé uspěli v konkurzu na muzikál Vlasy, který se má v Kalichu zkoušet v srpnu. Budoucí mamince však vyšli v divadle vstříc a premiéra bude až v lednu. „Nějak to zvládneme, babičky krásně fungují a Roman mi taky moc pomáhá. Jen se musí smířit s tím, že místo jeho pracovny v domě, bude brzo druhý pokojíček,“ uzavřela.