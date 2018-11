Mám tři chlapy v chalupě a ženskou posilu nepotřebuji, říká Tomešová

Neuvažujete nad třetím miminkem?

Já si chci užít ty dva svoje kluky. A abych řekla pravdu, nedokážu si to už představit. Pokud máte na mysli holčičku, tu já si ráda pochovám u kamarádek, které je mají. Doma mám tři chlapy v chalupě a ženskou posilu nepotřebuji. Což je to už optimální počet.

Při rodině a malých dětech už stíháte i práci. Je to pro vás náročné?

Náročné to je, ale já bych nedokázala bez práce být. Není to naštěstí o tom, že bych chodila každý den na osm hodin. Hraji v Divadle Kalich třikrát do měsíce a ještě se snažím i cvičit. V lednu mě čeká premiéra muzikálu Vlasy, tak se chci dostat do kondice. Normálně hraji dál ty věci, které mám rozehrané. Hlavně se ovšem chci věnovat dětem.

Je to i kvůli tomu, že být celé dny doma jen s dětmi může být občas trochu těžké?

Musím říct, že je to náročné. Není to pohoda mít dvě děti takto malinkaté. To divadlo je takový všelék. Je pravda, že tam hodím myšlenky trochu jinam a pak mám zase sílu na ty moje dětičky.

Občas si vyrazíte i za zábavou?

Tak trošku ano, ale je to spíše nutnost než zábava. Momentálně jsem ve fázi, kdy jsem musela vyhodit všechnu svoji kosmetiku včetně pracích prostředků a začala jsem používat takzvané non-toxic věci, které jsou úplně přírodní. Udělal se mi totiž ekzém a musím to řešit.

A už je ten ekzém lepší nebo zmizel?

Ono je to souhra všeho. Ekzém není kožní věc, to je věc vnitřku, takže játra, ledviny, což mi zjistila moje paní doktorka Judita Hlavová, ke které chodím na kliniku. Ta mě léčí akupunkturou, která na ekzém hodně pomáhá. Takže je to kombinace akupunktury, netoxického prostředí, stravy s omezením nějakých alergenů a zdravé životosprávy. Až potom jsou vidět nějaké výsledky.

Jak jste k tomu přišla?

Rozjelo se mi to hodně během těhotenství a porodu. Je to mazec, fuška. Ale nechci pořád vypadat, jak kdyby mě polili kyselinou. Ten ekzém mi chtěl ukázat, jakým způsobem bych měla začít žít. Takže jsem ráda za tu zkušenost.

Říká se, že mít jedno a dvě děti je dost velký rozdíl. Jak to vnímáte vy?

Nedávno jsem řekla svému manželovi, že jsem se s jedním dítětem musela hrozně nudit. U těch dvou ta pozornost už musí být fakt velká. Můj starší syn ještě není natolik velký, aby mohl být úplně bez dozoru, takže tu pozornost i lásku musím mezi ně rozprostřít.

Žárlí starší Kristián na mladšího Jonáše?

Má ho rád, dává mu pusinky, dudlíčka i plenky odnáší do koše. Ale třeba když kojím, tak si vyžaduje logicky pozornost. Ve chvíli kdy dokojím, dám Jonáška spinkat, pak se věnuji vyloženě Kristiánkovi. Jonáš má pozornosti dost, ale hlavně ji zatím tolik nevyžaduje.

Michaela Tomešová

A jak pomáhá Roman?

Já bych to řekla jinak, spíš já pomáhám jemu. On je fakt jako táta teď na milion procent. Skoro obden chodím na akupunkturu a on je s dětmi sám a musím říct, že se teď stará mnohem líp než já.

Blíží se Vánoce, u vás letos poprvé se dvěma dětmi. Jak budou probíhat?

Štědrý den tradičně budeme trávit po útulcích, kam chodíme obdarovávat pejsky. Je to naše tradice, kterou chceme ctít po roky i s dětmi. Aby věděly, že to není jen o haldách dárků. Potom samozřejmě spousta jídla. U nás jsou Vánoce o jídle. Dárky moc neřešíme, nejsme moc materialisticky založený. Děti obdarujeme, ale rozhodně to nebudou haldy.

Kristián už je větší, těšíte se, jak bude svátky letos vnímat?

Těším se, až se mu rozsvítí oči u stromečku, až se zapálí prskavky. Doufám, že nevyhoříme. Bude to zase o něco jiné, až si bude moct sám dáreček rozbalit. Celá rodina jsme si řekli, že to budou skromné Vánoce, ale znám babičky. Ty přivezou spoustu tašek. Ale my s Romčou koupíme každý jeden dárek a bude vystaráno. A děti toho moc nepotřebují, chtějí hlavně lásku.

Před Vánoci je ještě Mikuláš. Pozvete si čerty?

Určitě ne. Nemyslím si, že toto je správná výchovná metoda. Spousta dětí z toho má komplexy, začnou koktat a podobně. Takže letos určitě ne. Je na to ještě malinkatej a já ho zbytečně nechci strašit.