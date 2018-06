Na modeling jsem už stará a tikají mi hodiny, přiznala blogerka Štoudková

Co vy a muži?

Řekla bych, že dobrý.

Na sociální síti jste si dala zadaná. Kdo je ten pán tajemný?

Ano jsem zadaná. Jde o někoho, kdo mě dělá šťastnou jen tím, že je. Zatím je to v začátcích. Poznali jsme se trochu náhodou, trochu přes práci. Věřím, že vždy je vše tak, jak má.

A jak jste na tom s žárlivostí?

Špatně. Jsem žárlivá.

Vaše kamarádka Nikol Moravcová, se kterou máte lifestylový blog, mi prozradila, že už s vámi cloumají mateřské pudy. Je to pravda?

Děti mám ráda a vždy jsem měla. I když jsem sama ještě někdy jako malá holka, vím, že věk na děti už mám. Každopádně se tomu nebráním. Momentálně však neumím mluvit dopředu, nevím, co bude za hodinu, zítra, pozítří. Uvidíme, co mi život nachystá.

Jste II. česká vicemiss 2005. Uživíte se jen blogem, nebo si modelingem dokážete vydělat?

Už jsem stará, focení mám ráda, ale není to teď má priorita, raději chci něco budovat. Právě blogu dáváme s Nikčou a Kristýnou svůj veškerý čas, zahrnuje to dost práce, je to všechno na nás, vše si děláme a vymýšlíme samy a pokud chcete, aby něco dobře fungovalo a vypadalo, musíte na tom dělat. K blogu mám pár svých aktivit, focení a natáčení. Jsem spokojená.

Michaela Štoudková (v čelence) během natáčení rozhovoru pro vlastní lifestylový blog

Na blogu řešíte i oblékání. Kdo se podle vás v Čechách obléká nejlépe?

Osobně mám ráda jednoduché věci, šmrnc a originalitu. Podle mě je vždy skvěle oblečená Aneta Vignerová, Monča Bagárová nebo blogerka Adéla Chloe. Jinak osobně nemám žádného módního guru, jedu si sama za sebe. Ráda však sleduji Instagramy světových blogerek.

Když jsem si něco přečetla na vašem blogu, často se to týkalo jídla nebo pochutin, jako je chilli a jiná koření. Vaříte ráda?

Poslední dobou vařím více a ráda. Dělám hlavně různé pomazánky, polévky a kari a thajská jídla.

Michaela Štoudková si stále udržuje sexy postavu

S jídlem se pojí i cestování. Inspirujete se na cestách? Kam se ráda vracíte a proč?

Určitě ano. Raději cestuji stále do nových zemí, jsou to nové zážitky. Teď jsem třeba pracovně v Itálii, minulý týden jsem byla v Řecku a už plánuji Borneo, tak se hrozně těším.

A plány do budoucna?

Mám tajná přání, která má asi každý. Raději se nechám příjemně překvapit a jsem pak vděčná, že to přišlo. Je to někdy lepší než snít a být zklamaná. Uvidím, co z těch snů a plánů se splní. Každopádně hodně z nich se týká právě našeho blogu BlogesRobes a dalších věcí, jak zdokonalovat naše akce, které děláme, atd. Strašně nás tahle práce baví. Myslím si, že jsme se v tom blogování všechny tři našly. Řeka bych, že píšeme všechno, co nás zrovna napadne. Články si vymýšlíme samy, takže je to vlastně vždy něco, co mě baví.