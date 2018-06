Michaela Salačová na Miss Universe nepojede

"O to více jsem byla samozřejmě nadšenější a šťastnější, když mi šéf agentury Miss Models Rosťa Ježek zavolal a řekl mi, že se domnívá, že Miss Umiverse a jméno Petra Kocarová se k sobě hezky hodí. Při vší skromnosti si to myslím také," zasmála se sympatická studentka pražské školy managementu cestovního ruchu a dodala, že tuto příležitost bere jako svou velkou šanci.

"Je to shoda okolností," řekl prezident Miss ČR Miloslav Zapletal. "Michaela Salačová maturuje a nepovolili jí odklad maturity. Kateřina Elgerová, která skončila jako druhá, má pracovní kontrakt na deset měsíců do Peru. A třetí Markéta Svobodná se umístila mezi prvními deseti dívkami na Miss International v Japonsku, a proto se už podle pravidel nemůže zúčastnit další velké světové soutěže. Oslovili jsme proto Petru Kocarovou a myslím, že je to velmi dobrá volba."

To si samozřejmě myslí i Petra Kocarová, která odlétá na Miss Universe do San Juanu 26. dubna a vrátí se 12. května. Doufá, že i s titulem.