Miss Salačová opět v roli modelky: tuhle postavu neměla ani před dětmi

Snímky vznikly pro nový kalendář návrhářky Beaty Rajské, která se už podesáté rozhodla představit vlastní práci formou stylizovaných fotografií. Jejich autorkou je Petra Ficová.

V roli modelky se po delší době představuje i Michaela Salačová, která je hubenější než před dvěma porody.

„K focení jsem se dosud vracela v rámci svého blogového projektu, ale už to není moje profese. Pro Beatu je to ovšem něco jiného, jsem moc ráda, že si mě do kalendáře vybrala, protože je to právě ona, která stála u mých modelingových začátků,“ řekla iDNES.cz Michaela Salačová, která realizační tým lehce potrápila.

„Fotilo se mi příjemně, mám ráda kontrastní focení - hezké šaty a drsný prostor. Jedinou překážkou bylo moje poměrně velké tetování na ruce. Jsem sama zvědavá, jak se s tím poperou. Jestli bude na fotkách nakonec vidět, nebo ne,“ smála se někdejší modelka a dýdžejka. Redakce Revue iDNES.cz získala snímky v předstihu. Tetování je zachováno v celé své kráse.

Z fotografií je navíc patrné, že se Michaela drží ve skvělé formě, bez ohledu na to, že modelingu dala před lety sbohem.

„Asi jsem hubenější než před dětmi, i když pro to opravdu nic nedělám a v zásadě jím fakt hodně. Kolik vážím, netuším. Když jsem čekala děti, přibrala jsem moc. U prvního syna 38 kilo, u druhého 27. Vážila jsem 99 kilo. Teď bych to viděla tak na 62, ale nevážila jsem se od té doby, co nám ve váze došly baterky,“ uzavřela Salačová, jež stále žije velmi aktivním životem.