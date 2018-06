Miss Salačová dělá i na mateřské dýdžejku, roční syn je ale priorita

"Zahraniční agentura, která mě zastupuje, se mi občas ozve se zajímavou nabídkou a vždy ji konzultujeme. V průměru jednou do měsíce hraju někde v zahraničí a v takovém případě mi velmi pomáhá manžel i babičky, které malého hlídají. Je příjemné si občas zase zahrát," říká Salačová, která je jinak maminkou na plný úvazek a rodinu by klidně i rozšířila.

"Porod byl jeden z mých nejkrásnějších zážitků v životě a ráda bych si to zopakovala. Měla jsem z toho samozřejmě trochu strach. Myslela jsem si, že to bude bolet, ale bylo to v pohodě. Manžel byl u porodu a máme z toho i video a fotky, které si velmi rádi prohlížíme. Manžel po porodu přestřihl pupeční šňůru, ale pamatuji si, že ho to tehdy položilo, plakal dojetím," vzpomíná.

Michaela Salačová se synem Oliverem a Terezie Dobrovolná

Obrovský nárůst váhy se jí už podařilo shodit. "Těhotenství bylo náročné, přibrala jsem třicet pět kilogramů, a i když jsem samozřejmě měla trochu větší chuť k jídlu, zadržovala jsem nesmírně moc vody. Občas jsem i za pět dnů přibrala čtyři kila. Dolů šla kila ale sama. Kojila jsem devět měsíců a byl to svým způsobem energetický výdej. Navíc jak Oliver povyrostl, je velmi čiperný a starat se o něj je celkem tělocvik," říká Salačová.

Moderátorka Gábina Partyšová a miss Lucie Váchová, Jana Doleželová, Kateřina Sokolová, Michaela Salačová, Monika Žídková, Kateřina Stočesová a Terezie Dobrovolná

Syna přivedla na vyhlášení soutěže O nejoblíbenější Miss v historii celé soutěže, kde se setkala s dalšími královnami krásy, mezi kterými nechyběla ani těhotná Miss ČR 1998 Kateřina Stočesová, Miss ČR 1997 Terezie Dobrovolná, Miss ČR 1995 a Miss Europe Monika Žídková, Miss ČR 2003 Lucie Křížková Váchová, Miss ČR 2004 Jana Doleželová a Miss ČR 2007 Kateřina Sokolová.