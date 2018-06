Michaela Ochotská: ze všeobecných znalostí ji na Nově nezkoušeli

Jak jste se k moderování Televizních novin dostala?



Nabídku jsem dostala asi měsíc předtím, než jsem začala vysílat. Zazvonil telefon...



Počkejte, studentce, která hraje spíš menší roli v televizním seriálu Pojišťovna štěstí, zničehonic zazvoní telefon s takovou nabídkou?



Ano, zazvonil telefon a proběhla schůzka s vedením zpravodajství, kde jsem tu nabídku ráda přijala.





Proč vás oslovili?



To netuším. Vidíte, musím se na to zeptat.



Co bylo dál?



Musela jsem projít kamerovými zkouškami, které trvaly asi deset minut. Přijdete, sednete si, přečtete na zkoušku zprávu ze čtecího zařízení a pak už je to jen na odbornících.



Logicky by si člověk řekl: No jo, pohledná mladá holka, ta se na takovou pozici musela propracovat přes postel.



Na to nemám co říct. Jestli to někdo říká, pak to svědčí o jeho inteligenci. Já vím, že jsem tu práci dostala jen díky velké dřině. Když jsem se rozhodla a tu nabídku přijala, jezdila jsem od rána do večera do studia, učila jsem se správně artikulovat, mluvit... Všechno ostatní muselo jít bokem, kromě předem nasmlouvaných věcí, takže jsem například po zkouškách ihned odjížděla moderovat do Jihlavy, vrátila jsem se ve tři v noci a ráno zase spěchala na Novu. Po maturitě jsem navíc začala studovat Metropolitní univerzitu Praha a souběžně navštěvovala moderátorskou školu, která mě dokonale připravovala.

Záleželo jen na tom, jak vypadáte a jak vyslovujete, nebo vás zkoušeli i ze všeobecných znalostí?



Myslím, že to nehrálo takovou roli, ale samozřejmě se mě ptali. Věděli, co studuju, takže určitý přehled bych asi měla mít.



Díky Televizním novinám vás teď může mnohem častěji vidět i váš přítel, úspěšný fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši.



To je pravda. Tomáš byl ve Španělsku, takže moje první vysílání viděl na internetu až s jednodenním zpožděním. Co mi přesně říkal, to určitě ventilovat nebudu, ale měl velkou radost. I díky téhle nové práci teď budu mít pravidelnější režim, takže se můžu sebrat a zajet za Tomem do Španělska na víc dní.

Čtěte ve čtvrtek v Magazínu DNES Co bude dělat, až se Lucie Borhyová do televize vrátí? Kolikrát se podívala na své první vysílání? Kdy se chce vdávat? Celý rozhovor najdete ve čtvrtečním Magazínu DNES.

