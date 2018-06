Michaela Ochotská si koupila vlastní dům, dotaci od přítele nechtěla

"Deset let žiju v Praze a deset let jsem měsíc co měsíc vyhazovala peníze z okna jenom za nájem, takže jsem si řekla dost a vzala si domeček na hypotéku. Tu stejnou částku, co jsem platila za nájem, tak platím do svého," řekla iDNES.cz Michaela Ochotská s tím, že volný čas rovnoměrně dělí mezi práci, partnera a stavbu. "Je to náročné, uzavřela jsem se, protože člověk u toho musí být a dohlížet. Takže jsem buď v práci, nebo na stavení," dodala.

Více než rok randí Michaela Ochotská s podnikatelem Michalem Exnerem, o němž je známo, že si peníze vydělat umí. A přestože jejich vztah stále kvete, do majetkových záležitostí si nijak nezasahují. "V tomhle jsem takový chlap. Chci mít svoje věci, aby pak na to nikdo neměl nárok. Šla jsem do toho bez muže tak, aby v tom neměl ruce ani finance."

Společné bydlení se prý občas objeví na seznamu témat, o nichž partneři mluví, zatím ale razí heslo, že je třeba se dobře poznat, až poté se sestěhovávat.

"Doma se bavíme, jestli bychom to nezkusili společně, ale zatím máme každý svoje doma někde jinde. Je to samozřejmě jiné, než když máte tu jednu střechu nad hlavou. Zastávám ovšem názor, že pokud je člověk ve vztahu, měl by jít do toho naplno a věnovat se partnerovi na maximum. Takže v tomto směru rodinný typ jsem," uzavřela moderátorka Televizních novin.