Ochotská ukázala postavu v plavkách, před svatbou je jako proutek

Zatímco je Lukáš Rosol v Paříži, vydala se Michaela Ochotská do Jasné v Nízkých Tatrách, kde si užila první sníh a i wellness.

"Mám moc ráda lyžování. Do Tater jsem jezdila jako malá se sestřenicí a bratrancem a hrozně ráda na to vzpomínám. Brala nás sem naše teta a vždy jsme se moc těšili, protože s námi nejezdili rodiče a my tím pádem mohli víc zlobit," vzpomíná Ochotská, která na slavnostním otevření zimní sezony moderovala běžecký závod pro veřejnost.

Kromě lyžování si užila wellness s venkovní vířivkou. V černých minišatech se přišla podívat i na křest kongresové haly, kterou pokřtil moderátor Jan Kraus, a pustila se do krmení živých oveček na její střeše.

Byla to chvíle uvolnění během plánování svatby, která má proběhnout v létě. Osmadvacetiletá Ochotská se totiž už chce usadit.

"Dlouho jsem se soustředila jen na práci, profesní život byl pro mě vždy prioritní. Nyní se ale hodně změnilo a vše jsem přehodnotila a rodinný život je u mě na prvním místě. Jsem šťastnější než kdykoliv předtím, našla jsem ten hlavní smysl života. Žádná práce vám nedokáže vynahradit ten pocit, když se můžete věnovat někomu, koho milujete, a trávit s ním veškerý společný čas," míní Ochotská.

Michaela Ochotská a Lukáš Rosol (2013)

Do skutečného rodinného života ale ještě něco chybí. "Miminko si ten správný čas najde, necháváme to na přírodě, ať ona rozhodne za nás," řekla k tomu moderátorka.