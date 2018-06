Relax podle Ochotské: Stačí mi, když se dívám na partnera

"Relaxuju různě. Plaváním, v sauně, masážemi, ale i doma s partnerem při dobrém filmu nebo jen koukáním na něj. Dá se relaxovat různě," řekla s úsměvem Michaela Ochotská.

S partnerem zavítala do společnosti u příležitosti otevření nového estetického studia v Praze, kde došlo i na téma sportování. Ukázalo se, že Ochotská má ladné křivky těžce vydřené.

Michaela Ochotská

"V kondici se udržuji těžce, protože musím makat. Jsem gurmán, ráda jim, ráda vařím a opravdu nejsem ta, která může sníst cokoliv, aniž by přibrala. Chodím do posilovny, běhám se psem, s partnerem jsme začali hrát tenis, dvanáct let jsem závodně tancovala, takže se někdy vracím i k tancování," uvedla moderátorka Novy.

S Michalem Exnerem mimochodem oslavila první společný rok a vztah si nemůže vynachválit. Vyloučena není ani svatba.

"Musíte se zeptat partnera, ale na všechno je čas a všechno má svůj čas. Momentálně jsem spokojená, a když to takhle vydrží pár měsíců, nebudu se vůbec zlobit," uzavřela Michaela Ochotská.