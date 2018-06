Jsem ráda, že mám konečně o pár kilo víc, říká těhotná Ochotská

„Určitě nedržím žádnou dietu. Já jsem teď ráda, že mám konečně o pár kilo víc, než jsem měla, protože jsem před otěhotněním měla hodně nízkou váhu a nebylo to hezké, nebylo to zdravé,“ říká Ochotská.

„Mně se nelíbí vychrtlé holky samá ruka, samá noha a nechci mezi ně patřit,“ dodává s tím, že si užívá své ženské oblé tvary.

Do porodu jí zbývá měsíc a půl, takže kila možná ještě půjdou nahoru. Ochotská je však přesvědčená, že se syn narodí dříve. „Termín mám v půlce ledna, ale cítím, že by to mohlo přijít dřív. Cítím, že by to mohlo být ještě tento rok. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Snad to nebude pod stromeček,“ říká nastávající maminka.

Těhotenství zvládá po celou dobu bez problémů a nekomplikuje jí ani pracovní život. „Díky tomu, že si beru takovou práci, jakou já chci, tak jsem pánem svého času. Beru si ji podle toho, na co se cítím. Takže když jsem unavená, nevezmu to, nebo když se na nějaké focení nehodím, jsem soudná. Kdybych třeba teď fotila bikiny, tak by to nebylo asi zrovna sexy,“ směje se Ochotská.

S přítelem Lukášem Rosolem (29) už vybrali jméno, ale prozradit ho nechtějí. „Víme jméno, ale nechceme ho říkat, abychom nebyli ovlivněni lidmi okolo,“ dodala.