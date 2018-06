VIDEO: Těhotná Ochotská tají jméno dítěte, české ale nebude

Dítě, které se narodí moderátorce Michaele Ochotské (29) a tenistovi Lukáši Rosolovi (29), nebude mít české jméno. To pro případ, že by se rodiče stěhovali do zahraničí.