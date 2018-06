Ochotská se odstěhovala od Rosola. Tenista se o ni nestíhá starat

Dvojice podle Blesku prožívá krizi, moderátorka se se synem Andrém a psem odstěhovala do domu, kam po svatbě nastěhovala rodiče z Moravy. Tenista vysvětluje jejich oddělené bydlení zaneprázdněností.

„Míša hodně zhubla, což všichni víme. Já nestíhám být vůbec doma, protože pořád trénuju a navíc jsem si natáhl achilovku, takže lítám po doktorech. Nejsem vůbec doma,” řekl tenista.

U rodičů je prý manželce momentálně lépe. „Vaří, starají se o hyperaktivního Andrého, protože já to teď fakt nestíhám. Ona potřebuje mamčinu pomoc, když já tam bohužel nejsem. Snažím se za nimi každý den dojíždět, ale holt těch tréninků a vyšetření je tolik, že se mi to ne vždy daří. Třeba tam přijedu jednou za dva dny,” dodal.

Michaela Ochotská se k věci nechce vyjadřovat a jen vzkázala, že vše už řekl Lukáš.

Moderátorka a tenista se vzali loni v létě na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. Za svědky jim šli zpěvačka Monika Absolonová a herec Petr Rychlý. Zasnoubili se už v roce 2013, ale svatbu odsunuli kvůli těhotenství. Moderátorka řekla, že svatba pro ni už není tak důležitá, ale do sňatku vstoupí hlavně kvůli synovi.

Pár loni říkal, že plánuje velkou rodinu:

VIDEO: Ochotská s Rosolem: Chceme velkou rodinu! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Je to pořád jen papír, který se podepíše a kdykoli se může podepsat zas ten rozvodový. Ale v momentě, kdy máš miminko, tak je to spojení do konce života. Pro mě je mít miminko s někým, koho miluji, nejvíc. A svatba je až na druhém místě. Ale samozřejmě pokud už to miminko je, tak je fajn, abychom byli kompletní rodina. Takže teď přichází na řadu svatba,“ řekla tehdy Ochotská.