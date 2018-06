Ochotská kvůli synovi celé noci nespí, na křest knihy vyrazila bez něj

„Teprve se začíná postavovat, hrát by si tady asi nemohl,“ řekla Ochotská v dětském parku a dodala, že před nedávnem začal její syn mluvit. Po slovech „máma“ a „nene“ se konečně naučil také „táta“.

Jeho otec Lukáš Rosol se prý o něj příkladně stará. „Lukáš je úžasný táta, nebojí se ničeho, pomáhá i přebalovat. Moc si třeba užívá náš večerní rituál - koupání. Koupeme oba dva, a on už mě pak posílá pryč, že to zvládne s malým sám. Sám ho pak namaže a oblékne, dá mu mlíčko a spinkat,“ popisuje Ochotská, která si tak od syna může aspoň na chvíli odpočinout. Jinak totiž nemá moc příležitost.

„Co je pro mě teď nejhorší, to je spánek, protože ten divoch nespí,“ svěřila se.

Letos čekají celou rodinu první společné Vánoce a nic nenechávají na poslední chvíli. „Už jsme pro něj s manželem byli nakupovat dárky. Co se ale týká dárků pro Lukáše, tak je to těžší, zvlášť v dnešní době. Když něco potřebuje, koupí si to. Oba jsme se ale naučili číst mezi řádky a vzájemně se posloucháme. Pár tipů mám,“ říká Ochotská.

Vánoce se synem si rodina plánuje užít v ryze českém prostředí, do konce roku prý nevytáhnou paty z domova.